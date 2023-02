Neymar lamenta lesão no tornozelo ‘de novo’ e recebe mensagem de Mbappé

Em seu perfil no Instagram, o camisa 10 do PSG publicou foto do seu pé em processo de recuperação

Após sair de campo lesionado no domingo, em jogo do Paris Saint-Germain contra o Lille, pelo Campeonato Francês, Neymar se manifestou em suas redes sociais lamentando uma nova lesão no tornozelo direito.

Em seu perfil no Instagram, o camisa 10 do PSG publicou foto do seu pé em processo de recuperação com os dizeres “Again and again”, ou “de novo e de novo”, em português, seguido por um emoji de tristeza.

No domingo, o clube confirmou que Neymar sofreu uma entorse no tornozelo direito. A ressonância magnética feita no brasileiro, no entanto, não revelou qualquer tipo de fratura.

De acordo com a imprensa francesa, o jogador deve ficar longe dos campos por três semanas. Mais uma vez, o jogador brasileiro corre o risco de ficar de fora de uma partida decisiva da Liga dos Campeões. O jogo de volta contra o Bayern de Munique, pelas oitavas de final, está marcado para o dia 8 de março.

Quem também se manifestou sobre a lesão do camisa 10 foi Kylian Mbappé. O companheiro de equipe de Neymar publicou comentário com uma mensagem de apoio ao atacante brasileiro. “Mantenha-se forte, Neymar. Todo o time está esperando por você. Vamos, irmão!”, disse Mbappé. Neymar repostou a mensagem em sua conta e agradeceu o carinho do francês.