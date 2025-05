Neymar é titular, e Santos perde de time alemão com gols de ‘parça’ ex-PSG

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS)

O Santos perdeu por 3 a 1 o amistoso contra o RB Leipzig, da Alemanha, realizado nesta quarta-feira (28) no Estádio Cícero de Souza Marques, em Bragança Paulista (SP).

Xavi Simons, duas vezes, e Openda fizeram os gols do RB Leipzig, enquanto Hyan descontou para o Santos.

Simons é antigo companheiro de Neymar. O holandês de 22 anos e o craque brasileiro jogaram juntos no PSG e no Barcelona. No intervalo, ele falou sobre a idolatria pelo brasileiro.

Neymar atuou durante todo o 1º tempo, sendo substituído no intervalo junto a outros cinco jogadores do time santista. Este foi o primeiro jogo de Neymar como titular após a lesão sofrida contra o Atlético-MG am abril, pela 4ª rodada do Campeonato Brasileiro.

O camisa 10 do Santos voltou a despistar sobre uma possível renovação, assim como já havia ocorrido após partida contra o CRB na Copa do Brasil, na semana passada.

COMO FOI JOGO

Superior tecnicamente, o RB Leipzig não teve dificuldade para dominar o Santos no 1º tempo. Em ritmo de treino, o time alemão trocou passes e chegava no ataque quando e como queria. Apesar da superioridade, o Leipzig foi econômico e anotou apenas um gol no 1º tempo, com Xavi Simons.

A melhor oportunidade do Santos nesta etapa saiu dos pés de Neymar, com um passe para Tiquinho Soares, mas o atacante desperdiçou.

Na volta do intervalo, ambos os técnicos fizeram várias substituições, como é de praxe em partidas amistosas, e a segunda etapa foi mais farta em número de gols. O Leipzig ampliou com Openda e Simons, mas viu o clube brasileiro diminuir a desvantagem com Hyan, que entrou no lugar de Neymar.

SANTOS

João Paulo (Diógenes); JP Chermont (Kenay), Luisão (João Alencar), Zé Ivaldo (Basso), Escobar (Kevyson); Gabriel Bontempo (Godoy), Barreal (Gabriel Veron), Thaciano (Deivid Washington), Rollheiser (Pituca); Neymar (Hyan), Tiquinho Soares (Padula). Técnico: Cleber Xavier.

RB LEIPZIG

Vandervoort (Zingerle); Nedeljkovic, Bitshiabu (Norbye), Orban (Geertruida), Raum (Voufack); Kampl (Baku), Seiward (Vermeeren), Baumgarther (Walther); Simons (Langsteiner), Openda (Ramsak), Nusa (Ouédraogo). Técnico: Zsolt Low.

Local: Estádio Cícero de Souza Marques, Bragança Paulista (SP)

Árbitro: Daiane Muniz (SP)

Cartões amarelos: Luisão e Escobar (SAN)

Gols: Simons (RBL), 15′ do 1º tempo (0-1); Openda (RBL), 14′ do 2º tempo (0-2); Simons (RBL), 18′ do 2º tempo (0-3); Hyan (SAN), 24′ do 2º tempo (1-3)