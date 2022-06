Neymar deixa treino mais cedo após sofrer pisão e vira dúvida na seleção

O técnico Tite ganhou uma preocupação de última hora para o primeiro amistoso da seleção brasileira nesta Data Fifa

O técnico Tite ganhou uma preocupação de última hora para o primeiro amistoso da seleção brasileira nesta Data Fifa. Neymar sofreu um pisão no pé direito no treino desta quarta-feira, deixou a atividade mais cedo e virou dúvida para o jogo com a Coreia do Sul, em Seul, na manhã desta quinta-feira (pelo horário de Brasília).

De acordo com o médico da seleção, Rodrigo Lasmar, Neymar sofreu um pisão na altura do terceiro metatarso do pé direito, em posição diferente da lesão que o atrapalhou nos últimos anos. Com o pé inchado, o atacante fará exames e será reavaliado nas próximas horas. No entanto, Lasmar admitiu que o tempo é “muito curto” até o jogo e admitiu que as chances de Neymar entrar em campo nesta quinta são remotas.

O principal jogador da seleção se machucou numa dividida com o volante Danilo e o zagueiro Léo Ortiz no treino entre titulares e reservas. Em seguida, o atacante passou a mancar no gramado do estádio da Copa do Mundo, onde a atividade foi realizada, e precisou sair de campo para receber atendimento médico.

Pelas redes sociais, Neymar publicou uma foto do seu pé, com um grande inchaço e um aparente hematoma na altura do terceiro metatarso. O jogador corre o risco de ser cortado dos dois amistosos da seleção – o segundo jogo será contra o Japão, em Tóquio, na segunda-feira.

Sem Neymar no treino, o técnico Tite colocou Philippe Coutinho na equipe titular, indicando a possível escalação do Brasil para o jogo de quinta. Ele também incluiu Casemiro na equipe, apesar de inicialmente o volante estar fora da partida porque jogou no sábado, na final da Liga dos Campeões, e só se apresentou na terça.

Na atividade, Tite formou o time titular com Weverton; Daniel Alves, Marquinhos, Thiago Silva e Alex Silva; Casemiro (Bruno Guimarães), Fred e Philippe Coutinho (Neymar); Raphinha, Richarlison e Lucas Paquetá.

A atividade desta quarta não contou com a presença do zagueiro Éder Militão, que também defendeu o Real Madrid na final de sábado. O defensor não pôde embarcar com os demais brasileiros presentes naquela decisão porque seu teste para covid-19 apresentou resultado inconclusivo. Horas depois, fez novo exame, negativado. Liberado para viajar, ele não se apresentou ao grupo a tempo de participar do treino.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Mais problemas físicos

Neymar não é a única preocupação de Tite. O zagueiro Gabriel Magalhães, do Arsenal, esteve fora dos últimos dois treinos por conta de dores musculares na coxa esquerda. Ele também corre o risco de ser vetado para o amistoso desta quinta, assim como já aconteceu com o goleiro Ederson, pelo mesmo problema físico.

Ederson seria titular na quinta porque Alisson também se apresentou apenas na terça, por ter defendido o Liverpool na final de sábado. Sem poder contar com a dupla para quinta, Tite vai escalar Weverton, do Palmeiras, no amistoso com a Coreia do Sul.

Antes da apresentação do grupo, na semana passada, Tite já havia cortado o lateral-direito Danilo, também devido a questões físicas. O treinador não chamou nenhum jogador para substituir o defensor na delegação brasileira.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Estadão Conteúdo