Neymar corre risco de desfalcar PSG por seis semanas após lesão, diz rádio

Neymar corre risco de desfalcar o PSG por seis semanas após lesão no tornozelo sofrida na vitória do PSG contra o Saint-Étienne, neste domingo (28), pelo Campeonato Francês. A informação é da rádio RMC Sport.

Segundo a publicação, os primeiros exames realizados pelo atacante brasileiro mostram uma grande entorse no tornozelo esquerdo.

Neymar realizará mais exames hoje para descobrir se houve fratura. O PSG ainda não divulgou quanto tempo o jogador ficará fora dos gramados.

Caso a previsão da rádio se confirme, o camisa 10 só retornará no início de janeiro e perderá sete jogos: cinco do Campeonato Francês, um da Champions League (contra o Brugge) e um da Copa da França.

O brasileiro torceu o tornozelo esquerdo a poucos minutos do final da partida e deixou o gramado do estádio Geoffroy-Guichard chorando ao ser carregado pela maca. A lesão aconteceu após entrada do francês Yvann Maçon, que tentou um carrinho no meio-campo. Neymar pulou e escapou de um impacto direto, mas pisou no adversário e virou o pé esquerdo.

Depois do jogo, o brasileiro pregou positividade nas redes sociais. “Bora recuperar. Infelizmente esses contratempos fazem parte da vida de uma atleta. Agora é o que tem, levantar a cabeça e vamos que vamos. Voltarei melhor e mais forte”, escreveu o jogador.