Neymar, com lesão no tornozelo, realiza exames e segue tratamento

Mais cedo foi divulgado que Neymar ficará sob observação médica pela entorse que o obrigou a deixar o campo ontem

A espera angustiante para saber qual é o quadro clínico de Neymar, que lesionou o tornozelo direito na vitória sobre a Sérvia (2-0), continua.

Além do principal jogador da seleção brasileira na Copa do Mundo do Catar, Danilo também passou por exames. Assim como o astro do PSG, ele sofreu uma entorse, no tornozelo esquerdo.

“Neymar Jr. e Danilo realizaram exames na tarde desta sexta-feira. Os dois jogadores retornaram ao hotel e seguirão tratamento com o departamento de fisioterapia. Assim que houver qualquer novidade informaremos”, disse um comunicado divulgado na tarde desta sexta-feira pela CBF.

Mais cedo foi divulgado que Neymar ficará sob observação médica pela entorse que o obrigou a deixar o campo aos 34 minutos do segundo tempo na vitória do Brasil sobre a Sérvia por 2 a 1 na quinta-feira, pela estreia na Copa do Mundo do Catar.

“Apresentou um pouco de edema, de inchaço. Iniciamos o tratamento imediatamente no banco. Neste momento, segue em tratamento de fisioterapia e precisamos esperar 24, 48 horas para ter uma ideia mais clara sobre a situação do jogador”, disse o médico da Seleção Brasileira Rodrigo Lasmar, em entrevista coletiva em Doha.

“A expectativa é de observação, qualquer coisa que falarmos agora sobre a evolução, sobre o que vem depois, é prematura. É importante esperar”, acrescentou.

Neymar deixou mancando o campo do estádio Lusail, onde o Brasil venceu a Sérvia por 2 a 0.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

A jogada em que o brasileiro se machucou aconteceu minutos antes de Richarlison marcar o primeiro gol do jogo, afirmou o técnico Tite.

“Podem ter certeza de que o Neymar vai jogar a Copa. Tenho certeza absoluta disso”, disse o comandante brasileiro.

O atacante do Paris Saint-Germain, que passou mancando pela zona mista do estádio com semblante de preocupação, não quis falar com os jornalistas.

Horas mais tarde, o camisa 10 da Seleção postou uma breve mensagem nas redes sociais, mas não mencionou o problema no tornozelo.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

“Jogo difícil, mas era importante ganhar. Parabéns equipe, primeiro passo dado… Faltam 6”, escreveu.

Neymar já sofreu uma série de lesões durante sua carreira.

Em 2019, um problema nesse mesmo tornozelo o tirou da Copa América, disputada no Brasil e que terminou com o título da Seleção.

No estádio Lusail, que será palco da final da Copa do Catar no dia 18 de dezembro, Neymar se mostrou muito ativo e ajudou inclusive na composição defensiva, até ser substituído.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Ele participou indiretamente da origem do primeiro gol, entrando com a bola na área antes da finalização de Vinicius Junior que o goleiro sérvio Vanja Milinkovic-Savic deu rebote e permitiu que Richarlison abrisse o placar.

‘Ney’, que disputa seu terceiro Mundial, iniciou o torneio em grande forma depois dos primeiros meses da temporada no PSG, onde vem de boas atuações tanto no Campeonato Francês como na Liga dos Campeões.

O próximo jogo do Brasil na Copa será na segunda-feira (28) contra a Suíça, no estádio 974.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

© Agence France-Presse