Neymar caminha para sua 3ª Copa como estrela no mercado publicitário e fortuna estimada de R$ 1 bi

Neymar ainda provoca desconfianças do torcedor, tanto do Paris Saint-Germain quanto da seleção, mas fora de campo ele vai amealhando uma série de outras atividades que o deixa nos holofotes e mais rico.

O jogador de 30 anos é uma das figuras mais requisitadas no mercado de publicidade e entretenimento global, desenvolve projetos pessoais e chega valorizado ao Catar. Ele transcende as barreiras naturais do futebol e chama de colegas personalidades de outros segmentos, como música, TV e cinema. Neymar se transformou numa máquina de fazer dinheiro, gerar emprego e despertar interesse dos fãs e dos críticos. Ele recuperou imagem arranhada, por exemplo, durante a Copa da Rússia, quando ganhou memes de um jogador ‘cai cai’.

Posicionado como o 4.º atleta mais bem pago do mundo, segundo a Forbes (ganho de US$ 95 milhões em 2021), o camisa 10 do PSG tem patrimônio estimado (e não confirmado) de R$ 1 bilhão, de acordo com a própria revista. Dinheiro feito desde que surgiu no Santos, passando pelo Barcelona até chegar em Paris. Antes de ele vestir a camisa do PSG, no maior negócio do futebol, o site Goal já dava sua fortuna em R$ 520 milhões. Dobrou.

Apesar de ter saído da última Copa com a imagem desgastada e ter passado por uma acusação infundada de estupro, Neymar manteve um dos cachês mais caros do esporte. Empresas parceiras, como Puma, Red Bull, PokerStars e Facebook, entre outras, não hesitam em afirmar que o jogador traz retorno positivo às marcas. Nada parece abalar sua imagem e a força que ela tem diante dos consumidores.

Ele também está focado em destinar parte de suas conquistas a iniciativas próprias. O Instituto Projeto Neymar Jr., na Praia Grande, é um deles. O local atende crianças e famílias da região, com infraestrutura para o desenvolvimento delas em diversas áreas.

“Eu sempre falo que o Instituto foi o meu gol mais bonito. Não tem nada mais gratificante do que você ver o sorriso de uma criança e escutar um ‘obrigado’ por ter criado o Instituto, que é um lugar onde elas podem brincar, estudar e fazer esporte ao invés de estar na rua”, ressaltou Neymar ao Estadão. “Eu acho que são coisas diferentes, emoções diferentes, mas a alegria de ganhar um título e ver que há 7 anos estamos ajudando milhares de famílias, isso têm o mesmo efeito em mim: de alegria e dever cumprido”. O local é gerido pela empresa de Neymar, com diversas parcerias.

Neymar é um dos poucos no esporte que vem construindo seu império em atividade. Além das parcerias, o atleta e sua família detêm a NR Sports, empresa que gerencia a imagem não só do atacante, mas de alguns outros esportistas, como o medalhista olímpico Thiago Braz. A NR Sports participa de campanhas e negociações com patrocinadores. É ela que faz a carreira de Neymar girar, indica os próximos passos, direciona as atividades e discute todos os contratos.

PRIMEIROS PASSOS

Essa visão de Neymar além das quatro linhas começou lá atrás, ainda no Santos, em 2010. Quando o Chelsea chegou à Vila com uma proposta de 30 milhões de euros (R$ 70 milhões na época), valor da multa rescisória, o presidente Luís Álvaro de Oliveira Ribeiro se reuniu com o seu gerente de marketing, Armênio Neto, com o intuito de construir um plano de carreira para manter Neymar por mais tempo no clube.

“Montamos uma equipe para concretizar esse plano de carreira do Neymar. Trabalhamos como uma agência de publicidade focada nele. Era o embrião da NR Sports. Hoje, a empresa tem uma musculatura, mas começou ali”, relembra Armênio, especialista em negócios do esporte e comandante da Let!s Goal. “A gente acreditava que ele seria absorvido pelo mercado, precisávamos apenas prepará-lo. Mas, se me perguntasse se imaginaria que o Neymar iria gerar esse mundo de contratos publicitários no entorno dele, a resposta seria não. Rapidamente ele aprendeu a lidar com as câmeras e foi absorvido pelo mercado.”

O Santos fez um contrato em que todas as publicidades alcançadas para Neymar, por meio do direito de imagem, eram repassadas em 70% para ele. A demanda era tão grande que, com os 30% restantes, o clube já conseguia pagar o salário combinado com o jogador.

A família, acompanhando de perto todo o processo, viu que era possível ter ela os direitos de imagem. A renovação seguinte seria nessas bases, como ocorreu com o Barcelona, período em que a NR Sports assumiu como detentora dos direitos de imagem do atleta.

Neymar virou uma marca global. Em 2013, no ano em que deixou o Brasil, o atacante, então com 21 anos, foi apontado pela revista SportsPro como o atleta mais comercializável do mundo. “Neymar é definitivamente um dos maiores embaixadores da história da Puma. O impacto que ele tem, não apenas como jogador, mas também fora dos campos, é incomparável. Esse impacto é na marca inteira, em todos os segmentos e mercados. Nós não presenciamos um impacto tão grande desde que assinamos com a Rihanna”, disse Clément Lacour, líder de projetos de marketing esportivo da Puma. A cantora americana, inclusive, já foi vista algumas vezes ao lado do atleta brasileiro.

Neymar costuma fazer esse cruzamento em outras áreas com outras personalidades. Já esteve em eventos ao lado de Stephen Curry, Kareem Abdul-Jabbar e Odell Beckham Jr., estrelas do basquete e futebol dos EUA, esportes do qual é fã, além dos músicos Drake e Justin Bieber, e do pugilista Floyd Mayweather e do piloto inglês Lewis Hamilton. Todas as suas aparições públicas têm retorno financeiro.

Em seus primeiros dribles na Vila, ele já possuía produtos com sua marca, como material escolar. Hoje, as peças de roupa que levam o seu nome retratam o seu estilo. A Puma já lançou uma linha inspirada em suas tatuagens e nos símbolos importantes em sua jornada, com ele participando do processo de criação e design. Há uma nova linha assinada por Neymar para o fim do ano, explorando o período da Copa do Mundo do Catar.

“A gente não tinha a dimensão no que ele se transformaria. Não só ganharia títulos, mas passaria por grandes clubes. Nem imaginávamos que ele viraria um ídolo mundial”, disse Neymar da Silva Santos, pai e sócio da NR Sports.

Neymar também tem seu lado investidor e ficou encantado por NFTs (tokens não fungíveis), as chamadas artes digitais exclusivas. Somente neste ano, investiu quase R$ 7 milhões com imagens de macacos entediados, acreditando numa grande valorização futura. A foto de perfil em suas redes sociais é um dos macaquinhos que o jogador adquiriu da Bored Ape Yacht Club.

Além da exclusividade das imagens, o detentor do NFT recebe um passe para eventos, festas e grupos de discussões sobre o tema. A comunidade que Neymar entrou já possui outras celebridades, como o apresentador Jimmy Fallon, da TV americana, e o rapper Eminem.

Ele cedeu sua imagem em parceria com a NFT STAR para a criação dessas mesmas artes digitais. Fotos, vídeos e animações do jogador serão transformados em itens colecionáveis e disponíveis a investidores. Calcula ganhar milhões.

ORIGENS

Neymar cresceu no Jardim Glória, Praia Grande, ao lado de sua irmã Rafaella, seu pai e sua mãe Nadine. Muitas vezes pulou o muro para jogar bola no campinho local. Ele comprou esse campinho de 8.400 m² e o transformou no Instituto Projeto Neymar Júnior, inaugurado em dezembro de 2014. “Os meus pais e a minha família sempre foram presentes. Tenho certeza de que se não fosse por eles, a gente poderia ter seguido por outro caminho. Se eu não estava na escola, estava jogando bola ou em casa. Tive uma infância feliz e protegida com o pouco que meus pais tinham. Mas se na minha época tivesse participado de um projeto social como o Instituto, com meus amigos do Jardim Glória, todos nós teríamos tido outras oportunidades, outras experiências. Graças a Deus eu segui pelo caminho do esporte, mas nem todos tiveram a mesma sorte que eu”, declarou Neymar ao Estadão.

A estrutura do Instituto Neymar Jr. conta com salas de aula, campo de futebol, piscina, academia, cinema e até consultórios médicos. Atende 3 mil jovens entre 7 e 17 anos, além de seus familiares com renda inferior a um salário mínimo (R$ 1.212). “A nossa família conhece bem a realidade do Jardim Glória. Eu e a Nadine, com a ajuda de amigos, construímos nossa própria casa, que fica perto do Instituto. Nós mudamos para a Praia Grande, com o Neymar e a Rafaella ainda pequenos, então conhecemos a realidade e as dificuldades que aquelas famílias têm. Sempre pensamos que chegaria o momento em que teríamos condições de retribuir tudo o que o futebol proporcionou para a nossa família”, disse o pai de Neymar. “Então, em 2011, o Instituto começou a ganhar forma e o primeiro rabisco da estrutura desenhamos em um guardanapo. Eram só alguns contêineres, que seriam salas de aula, e um campo de futebol. Estávamos eu, o Neymar e meu irmão quando começamos a pensar nisso.”

O diretor financeiro do Instituto, Altamiro Bezerra, revelou que até Messi já participou de um amigo secreto com as crianças do Instituto, de forma remota. Neymar, no entanto, conta que sonha levar outra estrela para visitar os jovens: Lewis Hamilton, sete vezes campeão da Fórmula 1.

“Eu tenho admiração por grandes ídolos do esporte e tive a honra do Romário, Zico, Hortência, ídolos do Santos como o Lima, Pepe, todos eles terem conhecido o Instituto. Mas também muitos outros participaram indiretamente também, como o Ronaldo, Messi, Marta, Medina. Mas, se fosse para escolher, acho que ficaria feliz de o Hamilton ir lá conhecer. Acho que seria muito significativo não só para mim, mas para as crianças, por tudo o que ele representa para o esporte”, disse Neymar.

Neymar costuma realizar duas visitas anuais ao local. O jogador participa das atividades em sala, na quadra e no campo. A garotada aguarda ansiosamente por esse dia.

Estadão Conteúdo