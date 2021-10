Neto de Muhammad Ali vence segunda luta por nocaute e faz sucesso no boxe

Após a luta de domingo, o boxeador se disse orgulhoso por poder honrar o legado do avô nos ringues

Nico Ali Walsh, neto de Muhammad Ali, venceu sua segunda luta no boxe profissional. No domingo (24), o boxeador enfrentou James Westley II e o nocauteou aos 30 segundos do terceiro round.

Nico já havia vencido Jordan Weeks, também por nocaute, em sua estreia no boxe profissional. Após a luta de domingo, o boxeador se disse orgulhoso por poder honrar o legado do avô nos ringues: “Eu sou abençoado por poder seguir os passos e honrar meu avô. Todos que o amaram agora me assistem. Estou feliz por ter finalizado a luta com uma vitória”.

Aos 21 anos, Nico tem tido sucesso como lutador profissional e dedica suas vitórias ao avô. Muhammad Ali foi um dos maiores nomes do boxe mundial, tanto pela habilidade com as luvas, como pelo forte posicionamento social fora dos ringues, sendo amplamente reconhecido pelo ativismo a favor da igualdade racial.

Ali faleceu em 2016, ao 74 anos, vítima da doença de Parkinson. Cinco anos depois, Nico estreou nos ringues usando o calção do avô, além de fazer questão de mostrar o rosto de Ali tatuado no braço. O jovem não vê problemas em ser comparado a lenda do boxe, mas quer construir o próprio nome na modalidade: “Ele vai estar sempre vivo comigo. Mas meu objetivo é ser o melhor Nico”, disse à ‘CNN’.