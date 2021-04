NBB: Paulistano vence rival Pinheiros e fica em 4º

Os destaques do confronto foram o pivô “Big” Maique, com 11 pontos e 9 rebotes, e o ala Erik Thomas, com 17 pontos e 7 rebotes

Thiago Quint / Agência UniCEUB

Em confronto válido pela 19ª rodada do 2º turno do Novo Basquete Brasil (NBB), o Paulistano (4º) venceu o Pinheiros (14º), nesta quarta-feira (7), no Ginásio da ASCEB, em Brasília-DF, por 69 a 47. O resultado comprova a regularidade da equipe alvirrubra no decorrer da competição. Os destaques do confronto foram o pivô “Big” Maique, com 11 pontos e 9 rebotes, e o ala Erik Thomas, com 17 pontos e 7 rebotes.

Início de marcação

No 1º quarto, o Paulistano conseguiu construir uma vantagem de 13 pontos apoiada principalmente em uma sequência de 11 sem resposta e na defesa bem preparada para conter o jovem armador Gabriel Campos e a movimentação de bola veloz do adversário. O Pinheiros, por sua vez, completou 5 minutos sem nenhum ponto, o que prejudicou o desempenho do grupo na etapa.

Em seguida, o controle do Paulistano continuou, mesmo com a melhora ofensiva do Pinheiros. Os times trocaram pontos durante toda a extensão do 2º quarto, mas, no final das contas, o CAP conseguiu ampliar a sua vantagem em 3 pontos com um arremesso de Deryk no estouro do cronômetro, 38 a 22. A dupla de jogadores formada por Maique e Vitão foi a que se destacou para o alvirrubro paulista no período, anotando 10 dos 19 pontos da equipe.

Na volta à quadra, o cenário se manteve semelhante ao do período anterior, com cestas de ambos os lados. No entanto, diferentemente do 2º quarto, quem apareceu mais no 3º foi o Pinheiros, em especial com a experiência do pivô Teichmann, 8 pontos, e a juventude de Gabi Campos, 5 pontos, que saíram com 100% de aproveitamento dos arremessos de quadra ao fim do tempo.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

O jovem Gabriel Campos foi um dos participantes do Jogo das Estrelas, mas não brilhou na partida de hoje (Foto: Arthur Ribeiro)

Na etapa final, o Paulistano emplacou uma sequência de oito pontos seguidos que praticamente sacramentou o destino do jogo. Além disso, o desempenho do Pinheiros passou longe do ideal, obtendo somente 3 pontos em 10 minutos, o que limitou a equipe à marca abaixo dos 50 pontos (47) pela 3ª vez nesta temporada do NBB – Paulistano (2x) e Fortaleza Basquete Cearense.

O próximo jogo do Paulistano será no próximo domingo (11) às 11h contra o Cerrado Basquete no Ginásio da ASCEB, em Brasília-DF. Assim como o alvirrubro, o próximo jogo do Pinheiros também será contra o Cerrado e no mesmo local, porém, nesta sexta (7) às 16h.