NBB: jogo entre nordestinos em Brasília termina com vitória de time da PB

Thiago Quint / Agência UniCEUB



Em partida válida pela 13ª rodada do Novo Basquete Brasil (NBB), o Basquete Unifacisa enfrentou o Fortaleza/Basquete Cearense no Ginásio da Asceb, em Brasília, e terminou vitorioso por 87 a 75. Os maiores destaques do confronto foram o pivô Alexandre Paranhos, 12 pontos e 14 rebotes, e o ala Betinho, 15 pontos, que ajudaram a equipe de Campina Grande a se manter entre os 12 melhores da competição, buscando a classificação para os playoffs.

O início do jogo foi marcado pela intensidade defensiva da Unifacisa. Sempre atentos, os atletas do time paraibano restringiram o poderoso ataque do Fortaleza, comandado pelo ala Desmond Holloway, a apenas 16 pontos no quarto, 7 do americano. Além disso, Paranhos e Betinho, ambos 100% eficientes nos arremessos de quadra, contribuíram para que a eficiência ofensiva da equipe alcançasse 64% de aproveitamento na etapa inicial.

Em seguida, no 2º quarto, o cenário se equilibrou, porém, o Fortaleza ainda demonstrou dificuldades na coordenação de jogadas ofensivas. Em certo momento, o experiente técnico Alberto Bial aparentava não conseguir se comunicar de forma eficiente com os atletas, que recorreram ao improviso individual diversas vezes ao longo do período.

Duelo

Após o intervalo, o domínio da Unifacisa voltou a aparecer em ambos os lados da quadra. O 3º quarto foi o melhor da equipe no ataque, 27 pontos, e na defesa, 14 pontos cedidos, marca que superou o bom desempenho do 1º período. Por sua vez, o Fortaleza se mostrou ainda com dificuldades no ataque e fez com que Bial, conformado, optasse por poupar minutos de seus principais jogadores no final do quarto.

Por fim, o ritmo do confronto diminuiu, o que fez com que o Fortaleza tivesse mais espaços e diminuísse a vantagem de 21 pontos da Unifacisa para 12 na última etapa.

O próximo jogo do Basquete Unifacisa é no dia 24/02 contra o Caxias do Sul no Ginásio Prof. Hugo Ramos, em Mogi das Cruzes-SP. Já o do Fortaleza/Basquete Cearense é contra o Pinheiros no dia 26/02 também no Ginásio Prof. Hugo Ramos.