NBB: equipes do DF duelam nesta 5ª; vitórias realimentam esperanças

Arthur Ribeiro, Bernardo Guerra e Thiago Quint

Jornal de Brasília/Agência UniCeub

Nesta quinta (11), às 20h, as duas equipes do Distrito Federal no Novo Basquete Brasil (NBB) duelam no ginásio da Asceb, na Asa Sul. E uma delas vai para a segunda vitória seguida. As esperanças para as equipes se realimentaram após os resultados na noite da última terça-feira.

Brasília recebeu no ginásio da ASCEB mais dois jogos válidos pela 13ª rodada do , e teve em quadra as duas equipes candangas da competição saindo vitoriosas. Na primeira partida do dia, o Cerrado ganhou da Unifacisa por 81 a 67 e conquistou a 5ª vitória nos últimos 8 confrontos. Assim, o time vem em crescente e encostou de vez no Pinheiros para brigar por uma vaga na pós-temporada.

Em seguida, foi a vez do Brasília conquistar seu triunfo no confronto contra o Fortaleza, que terminou 87 a 67 para os candangos. Com a vitória, o Brasília interrompeu a série de 9 derrotas consecutivas, mas continua amargando o último lugar na competição.

Vindo de uma derrota na prorrogação para o Fortaleza no último domingo, o Cerrado buscava vencer para se aproximar da zona de classificação para os playoffs, enquanto os paraibanos tentavam o triunfo para chegar nos primeiros colocados do campeonato.

Em primeiro tempo disputado, no qual a Unifacisa fez bom jogo de transição e foi para os vestiários com uma leve vantagem, a equipe brasiliense encontrou dificuldades, principalmente na escolha de arremessos. Entretanto, o ala-pivô aniversariante Douglas Nunes tomou o controle do jogo na segunda metade da partida e deu um presente para a torcida do Cerrado. Com 14 pontos e sem errar nenhum arremesso somente no terceiro período, o qual a equipe candanga venceu por 25 a 11, o jogador de 34 anos anotou 28 pontos e conduziu sua equipe para a vitória.

O Cerrado teve como destaque, além de Douglas e do jogo coletivo, o ala estadunidense Nick Wiggins, irmão do astro da NBA Andrew Wiggins, que contribuiu com mais 11 pontos para a equipe. Do outro lado, a Unifacisa perdeu Nehemias, seu principal cestinha no NBB, que sentiu uma lesão ao fim do primeiro quarto e não entrou mais em quadra. Assim, Ney, como é chamado, viu a maioria dos colegas de time terem um desempenho abaixo do esperado, principalmente o ala Betinho, que fez apenas 3 pontos no jogo. Apesar disso, o pivô Paranhos chegou próximo de um duplo-duplo, com 12 pontos e 9 rebotes, e o armador Barnes anotou 13 pontos, sendo os melhores da equipe paraibana na partida.

Na sequência, o Brasília Basquete surpreendeu e venceu o Fortaleza para dar fim a série de derrotas. O início de jogo foi disputado, com defesas muito fortes, mas o segundo quarto foi o mais decisivo para a partida, tendo sido vencido pelos brasilienses por 30 a 11 (49 a 28 no total), que abriram larga vantagem no placar e apenas controlaram o restante do jogo, que procedeu sem muitos sustos. Adentrando o último período, ambas as equipes pareciam conformadas com o resultado, já que o Brasília estava na frente por 19 pontos (70 a 51), e diminuíram o ritmo até o estouro do cronômetro.

O jogo prometia o embate entre o 2º e 3º cestinhas da atual temporada, os americanos Desmond Holloway, do Fortaleza, e Sammy Yeager, do Brasília, respectivamente, e nenhum dos dois decepcionou. Pelos cearenses, o antigo MVP da liga, Hollaway, fez 19 pontos, e, acompanhado por Dontrell Brite, com 18 pontos e 6 assistências, foram os destaques. Pelo Brasília, Sammy anotou 25 pontos e 10 rebotes, e Caio Torres, que teve 16 pontos e 11 rebotes, ambos com um duplo-duplo, comandaram os candangos para o triunfo.

As quatro equipes entram em quadra novamente nesta quinta-feira (11) para os dois confrontos regionais no ginásio da ASCEB. Primeiro, o embate de nordestinos, Unifacisa e Fortaleza se enfrentam às 17:00, com transmissão no YouTube. Por fim, as equipes do DF jogam entre si, com Brasília e Cerrado buscando a vitória no último jogo do NBB na capital federal.