NBB: Cerrado vence clássico e entra na zona de classificação dos playoffs

O Cerrado Basquete venceu mais uma vez o clássico candango e entrou pela primeira vez na zona de classificação para os Playoffs.

Com um excelente desempenho na defesa e mais uma vez com um ataque pontuando bem, a equipe dominou o jogo e venceu por 86 a 73. Essa foi a sexta vitória do time em nove jogos disputados esse ano, um aproveitamento de quase 67%.

O destaque do time mais uma vez foi Kevin Crescenzi, que flertou com o Double Double, tendo 21 pontos, 8 rebotes e 5 assistências. Quem alcançou o Double Double e também se destacou foi Paulo Lourenço, que teve 16 pontos e ainda teve o Career High em rebote com 10

O Cerrado teve a posse inicial e inaugurou o marcador com bela cesta de dois de Crescenzi. A partir daí o que se viu foi a boa defesa do time aparecendo e forçando erros adversários.

A equipe abriu cinco de vantagem após cesta de três de Lucas Lima na metade do quarto, e obrigou o Brasília a parar o jogo.

Com excelente desempenho de 75% nas bolas de três, a equipe foi abrindo vantagem, e faltando dois minutos para o fim abriu 15 pontos no placar. A equipe adversária chegou a encostar mas o Cerrado venceu o quarto, 26 a 15

O segundo quarto começou mais uma vez com uma defesa forte do Cerrado, que segurou o ataque adversário por mais de três minutos com a mesma pontuação.

Enquanto isso, o ataque funcionava bem, e fez o time abrir 22 de vantagem, 37 a 15, próximo a metade da primeira etapa. O Cerrado seguiu controlando e ditando o ritmo da partida, e terminou a primeira parte com uma espetacular troca de bola, que resultou em cesta de três de Lucas Lima, que fechou a vitória no quarto, 18 a 11, e também no primeiro tempo, 44 a 26

O Cerrado seguiu com a excelente defesa e começou a segunda etapa mais uma vez com mais de dois minutos sem deixar o adversário fazer um ponto sequer, e com um ataque funcionando bem.

Na segunda metade a equipe acabou tendo a primeira queda de produção no jogo, e viu a vantagem cair para dez pontos, 64 a 54

O Cerrado seguiu no controle do jogo e voltou bem para o último quarto, abrindo 16 pontos quando o relógio marcava três minutos para o fim do jogo. A equipe manteve o controle da posse e administrou a excelente vitória, 22 a 19 no último quarto e 86 a 73 no placar

O Cerrado terá um bom período de descanso, e só volta as quadras no dia 24 de fevereiro, quando a equipe enfrentará o Mogi em sua casa, no Ginásio Professor Hugo Ramos, às 20 horas.