NBB: Cerrado cai diante do Franca e tem jogo decisivo nesta quarta

Por Pedro José Borges

Agência de Notícias Ceub/Jornal de Brasília

O Franca venceu, na segunda, o Cerrado por 95 x 70, no ginásio da ASCEB, pelo NBB.



Depois de um primeiro quarto equilibrado, time visitante foi dominante e não deu chance ao time da casa.

Depois da vitória, o Franca se consolidou na segunda posição com mesma quantidade de vitórias do Flamengo. Agora, a equipe aguarda o início dos playoffs.

Equilíbrio

O jogo começou com equilíbrio nas ações, apesar do Franca começar abrindo 7 a 0. O Cerrado não se abalou e reagiu. Ao final do primeiro quarto empatou a partida em 19×19.

Franca melhor

No segundo quarto, o time visitante mostrou o porquê está brigando pela primeira posição e foi superior ao time da casa.

Com melhor aproveitamento dos arremessos de quadra, o Franca anotou 23 pontos contra apenas 13 do Cerrado. Assim, as duas equipes foram para o intervalo com o placar em 42 a 32.

Destaque individual nesse primeiro tempo para o ala Hinkle, que anotou 13 pontos para o time de São Paulo. Já pelo lado do Cerrado, o destaque foi para o pivô Andrezão que fez 7 pontos e pegou 5

Final do jogo

O jogo voltou do intervalo e o time de fora continuou mais consistente, sem abrir brechas para uma possível reação do time da casa, indo para o quarto decisivo com uma vantagem de 17 pontos.

Na ultima parte do jogo, o Franca decidiu rápido e o Cerrado não teve chance. Depois que a diferença no placar atingiu 24 pontos, os dois times colocaram os reservas e fecharam o jogo com o placar em 95×75

Próximos jogos:

Na reta final do campeonato, o Cerrado tem seus últimos jogos em Brasília, na quarta, dia 10, contra o Unifacisa e sábado, dia 13, encara o Cearense.