Jogador do Always Ready diz que recebeu oferta para levar cartão amarelo

SÃO PAULO

(UOL/FOLHAPRESS)

Meia do Always Ready (Bolívia), o brasileiro Robson Matheus afirmou que recebeu uma proposta de até 10 mil dólares (R$ 50 mil) para levar um cartão amarelo no jogo contra o Defensa y Justicia (Argentina), nesta quarta-feira (10), pela Copa Sul-Americana.

“Algo ruim aconteceu. Recebi uma ligação, primeiro me oferecendo 5 mil dólares para que eu levasse um amarelo no jogo contra o Defensa y Justicia. Eu disse que não, que isso não era do meu caráter e que estou começando no futebol. Quando recusei, me ofereceu 10 mil dólares, e voltei a dizer que não, que jogo futebol porque amo, não por dinheiro”, disse o jogador.

O QUE ACONTECEU

Robson afirmou que o número de telefone era do Paraguai. O grupo do Always Ready conta com Defensa y Justicia (Argentina), Cesar Vallejo (Peru) e Independiente Medellín (Colômbia).

O meia de 21 anos relatou o episódio à diretoria. O clube, inclusive, organizou uma conversa entre o jogador e a imprensa local para relatar o fato.

O jogador disse ter recusado a oferta e que o episódio o “deixou mal por dentro”. Ele contou ainda que tem recebido o apoio do time.

O Always Ready estreou com vitória na Sul-Americana e lidera o Grupo A. O time venceu o Independiente Medellín por 2 a 0.