NBA suspende ‘indefinidamente’ Draymond Green por agredir jogador do Phoenix Suns

A liga norte-americana de basquete disse que a sanção imposta levou em consideração o “histórico repetido de atos antidesportivos” de Green

A NBA decretou nesta quarta-feira (13) a suspensão “indefinida” do ala-pivô Draymond Green, um dos destaques do Golden State Warriors, depois de ter atingido o bósnio Jusuf Nurkic, do Phoenix Suns, na cabeça na terça-feira (12) e de ter sido expulso pela terceira vez nesta temporada.

Em um comunicado, a liga norte-americana de basquete disse que a sanção imposta levou em consideração o “histórico repetido de atos antidesportivos” de Green, que foi quatro vezes campeão da NBA jogando pelos Warriors.

“A suspensão de Green começará imediatamente. Ele deve cumprir certas condições da liga e do time antes de voltar a jogar”, disse Joe Dumars, vice-presidente executivo de operações de basquete da NBA, no texto.

O veterano ala-pivô, de 33 anos, já havia recebido uma suspensão de cinco jogos há um mês por agarrar violentamente o pivô francês Rudy Gobert pelo pescoço durante um jogo contra o Minnesota Timberwolves.

De acordo com o renomado jornalista da ESPN Adrian Wojnarowski, a NBA decidiu não decretar desta vez um número específico de jogos de suspensão para que Green “leve o tempo que precisar para enfrentar os desafios que tem pela frente”.

Green, seu agente Rich Paul e o gerente geral do Warriors, Mike Dunleavy Jr., devem se reunir nesta quinta-feira para começar a discutir um plano de aconselhamento e apoio ao jogador, disse Wojnarowski.

A expulsão da terça-feira ocorreu durante uma cobrança lateral dos Warriors. Green, jogador em atividade com mais expulsões, estava sendo marcado por Jusuf Nurkic quando ele se virou e o acertou na cabeça com um golpe que mandou o bósnio ao chão.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Os árbitros declararam falta flagrante 2 de Green, que correu para o vestiário em meio à revolta da torcida do Phoenix.

Ao contrário de outras expulsões, Green pediu desculpas a Nurkic naquela mesma noite pelo golpe e garantiu que não foi intencional.

“Ele estava puxando meu quadril e eu me virei para receber a falta e fiz contato com ele”, explicou. “Peço desculpas a Jusuf. Não tive a intenção de atingi-lo”, acrescentou.

Nurkic também comentou o incidente. “Não sei o que está acontecendo com ele. Pessoalmente, sinto que ele precisa de ajuda”, disse o bósnio. “Ainda bem que ele não tentou me estrangular. Ao mesmo tempo, isso não tem nada a ver com basquete.”

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

© Agence France-Presse