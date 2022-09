Natal recebe etapa do Circuito Brasileiro de vôlei de praia

Pedro/Henrique, Carol Sallaberry/Julhia e Nina/Giovanna participam do Aberto, que começa nesta quarta-feira, de olho na competição na Turquia

A distância entre Natal e Dikili, na Turquia, é de mais de 8 mil quilômetros. Mas é no Rio Grande do Norte que começa o sonho turco de seis adolescentes. Convocados para o Mundial sub-19, que acontece de 14 a 18 de setembro, as duplas Pedro/Henrique, Carol Sallaberry/Julhia e Nina/Giovanna disputam o Aberto da nona etapa do Circuito Brasileiro de vôlei de praia, a partir desta quarta-feira (31.8), às 8h, na Praia do Forte, em Natal. Será um importante teste na preparação das parcerias antes da competição internacional.

“A CBV está realizando um trabalho contínuo e bem próximo com essas duplas, que inclui períodos de treinamento com a nossa comissão técnica permanente. Disputar a etapa de Natal é uma importante oportunidade para que eles ganhem ritmo para o Mundial. São atletas que já conquistaram resultados importantes na América do Sul e encarar as duplas adultas que jogam o Brasileiro será um ótimo teste”, afirmou Guilherme Marques, gerente de vôlei de praia da CBV.

As duas duplas femininas atuarão juntas pela primeira vez em Natal. Nina e Giovanna estreiam nesta quarta, no torneio qualifying, e Julhia e Carol Sallaberry jogam a partir de quinta-feira (1.9), no principal. “Eu e Carol estamos mais entrosadas a cada dia e essa etapa de Natal vai ser maravilhosa para o desenvolvimento da nossa dupla. Estou muito animada para o Mundial”, diz Julhia.

Campeões dos Jogos da Juventude e medalhistas de ouro em uma etapa do Circuito Sul-Americano sub-19, Pedro e Henrique disputarão seu terceiro torneio juntos. Os companheiros de CT, que também dividem apartamento, estão no torneio principal do Aberto masculino em Natal. “Por mais que a gente more junto, treine junto e já tenha competido junto, essa etapa do Brasileiro vai ser importante para aumentar nossa experiência e nosso rendimento, por ser um campeonato adulto de alto nível. Tudo que a gente vem fazendo agora é pensando no Mundial”, destaca Henrique

27.04.2022 – Jogos Sul-americanos da Juventude Rosario 2022 – Treino da dulpa masculina de volei de praia Pedro e Henrique Foto: Beto Noval/COB

Quarta dupla que representará o Brasil no Mundial, Lucas Elbert e Dudu não disputarão a nona etapa do Circuito Brasileiro, mas também estarão em Natal treinando. Antes de viajarem para a Turquia, os atletas ainda passam por mais um período de treinos no Centro de Treinamento da CBV, em Saquarema (RJ), com a participação do supervisor da comissão técnica permanente, Leandro Brachola, e do fisiologista Helvio Affonso.

Campeões da segunda etapa do Circuito Brasileiro sub-19 são definidos em Natal

A terça-feira (30.08) foi de comemoração para outros atletas da categoria sub-19 em Natal. Após a prata na primeira etapa, Marcos e Flavio conquistaram o título da segunda etapa do Circuito Brasileiro sub-19 com uma vitória por 2 sets a 1 (25/23, 11/21 e 15/9) sobre Pedro Lucas e Wendel. No feminino, Suzielen e Beatriz superaram Cassiane e Julia por 2 a 1 (21/19, 21/23 e 15/8) na decisão e ganharam a medalha de ouro. Gabriel Leão/Arthur e Clara/Raissa ficaram com o bronze.

CIRCUITO BRASILEIRO DE VÔLEI DE PRAIA 2022 – NONA ETAPA

Local: Praia do Forte, Natal (RN)

Programação

31.08 (QUARTA-FEIRA) – Torneio qualifying do Aberto – 8h às 17h

01.09 (QUINTA-FEIRA) – Fase de grupos e oitavas de final do Aberto – 8h às 17h

02.09 (SEXTA-FEIRA) – Quartas de final e semifinais do Aberto; Fase de grupos do Top 8 – 8h às 19h

03.09 (SÁBADO) – Finais do Aberto – 18h e 18h50; Fase de grupos e quartas de final do Top 8 e Disputas pelo bronze do Aberto – 8h às 13h; semifinais do Top 8 – 15h45 às 17h45 e 20h15 às 22h;

04.09 (DOMINGO) – Finais e disputas pelo bronze do Top 8 – 9h15 às 13h