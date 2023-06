‘Não fui feliz’, diz Messi sobre passagem pelo PSG

Messi estava livre no mercado após o fim do seu contrato com o Paris Saint-Germain e confirmou, nesta quarta-feira (7), acerto com o Inter Miami

Lionel Messi, que acertou com o Inter Miami, afirmou em entrevista conjunta ao Sport e ao Mundo Deportivo que não foi feliz em sua trajetória de quase dois anos no PSG. INFELICIDADE “Foram dois anos em que não fui feliz. Não desfrutava, e isso afetou minha vida familiar. Perdi muito a vida dos meus filhos na escola. Em Barcelona, eu os buscava, aqui fiz menos vezes do que desejava e estive presente em menos atividades com eles.” POR QUE O INTER MIAMI? “A decisão também passa por aí: de me reencontrar, entre aspas, com minha família, com meus filhos e curtir o dia a dia. Tive a sorte de conseguir tudo no futebol, e agora vai um pouco além do esporte — que também me interessa —-, que é a família.” Sonho de volta ao Barça interrompido. “Queria muito, estava muito ansioso para poder voltar, mas depois de ter passado pelo que vivi e pela outra saída que tive, não queria ficar na mesma situação de novo: esperando para ver o que ia acontecer e ver meu futuro ir embora na mão de outros.” QUESTÃO FINANCEIRA “A verdade é que a parte econômica nunca foi um problema ou obstáculo para mim. Nós [seu estafe e o Barcelona] nem chegamos a falar sobre o contrato agora. Uma conversa foi descartada, mas nunca uma proposta escrita ou assinada porque ainda não havia nada, e não sabíamos se seria possível ou não. Havia a intenção, mas não podíamos adiantar nada, nem falávamos formalmente sobre dinheiro. Se fosse uma questão de dinheiro, eu teria ido para a Arábia ou outro lugar.”