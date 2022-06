Nadal usa muletas após iniciar novo tratamento contra doença rara

Nadal sofre da Síndrome de Mueller-Weiss, uma condição degenerativa rara que afeta um dos ossos do pé

Dois dias após conquistar seu 14º título de Roland Garros, o tenista Rafael Nadal foi visto de muletas embarcando no aeroporto de Barcelona depois de iniciar um novo tratamento contra uma doença rara no pé esquerdo.

Nadal saiu do carro e andou com o auxílio de muletas. Mesmo assim, ainda parou para atender os fãs, com fotos e autógrafos.

Nadal sofre da Síndrome de Mueller-Weiss, uma condição degenerativa rara que afeta um dos ossos do pé. Este osso é pressionado e acaba desgastado, causando dor intensa na parte de trás do pé.

Desta forma, o tenista realizou em Barcelona a primeira sessão de um tratamento com radiofrequência. Questionado pela emissora Teledeporte no aeroporto sobre como se sentia, Nadal respondeu: “Não tenho sensações. Em poucos dias saberemos”.

Durante Roland Garros, o espanhol recebeu injeções para aliviar a dor no pé e conseguir disputar as partidas.