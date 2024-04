Na arquibancada: confira bastidores do torneio de vôlei de praia na capital

Por Yan Vittor

Agência de Notícias CEUB

De longe, era possível ouvir os cantos animados de Roseli Resende Cunha, de 70 anos, na torcida da dupla do Praia Clube que se consagrou campeã da 4º etapa do Top 16 em Brasília. A dupla conquistou o primeiro lugar pelo segundo ano seguido, após vencerem a dupla Kyce/Verena por 2 sets a 0.

A torcedora que é natural de Uberlândia (MG), acompanha o vôlei de praia em todos os eventos e é torcedora fiel e fã das atletas A dupla Ana Patrícia e Duda, atletas classificadas para as Olimpíadas em Paris.

“O clima esse ano está ótimo. O evento está excelente e eu amo o vôlei de praia. Os jogos estão super emocionantes, são jogadas rápidas, e tudo isso é espetacular. Estarei aqui até o mundial torcendo para as meninas, fui acompanhá-las no Pan Americano, e aqui em Brasília vou acompanhar também.”



A atleta olímpica e campeã Ana Patrícia agradeceu pelo carinho e ressaltou a importância do apoio do público.

Superação



A final da competição foi marcada pela superação por parte das campeãs. Ana Patrícia sofreu uma pequena lesão durante o jogo e precisou ser atendida, e sua parceira Duda, estavca recém-recuperada da dengue. Ele recebeu uma bolada no rosto durante o jogo, mas manteve o desempenho e conquistou a vitória.

Com a conquista, a dupla feminina continua na liderança do ranking geral com 4.800 pontos e mira o mundial também em Brasília já nesta semana.

Na modalidade masculina Top 16, os vencedores foram a dupla Arthur e Adrielson, que subiram no lugar mais alto do pódio depois da vitória sobre Vinícius e Heitor por 2 sets a 0.

A dupla campeã masculina irá disputar o Mundial já nesta quarta-feira (1º) e tem como foco principal a corrida olímpica em Paris, em Julho.

Sucesso



A 4º etapa do circuito realizado em Brasília recebeu elogios por parte dos atletas, como foi o caso da terceira colocada e atleta olímpica Rebecca Silva.

“ Aqui em Brasília é sempre fantástico. Acho que todos os torneios que são feitos aqui têm uma estrutura grande. Todo mundo torce com respeito e para acontecer um voleibol bonito e sempre temos a arquibancada cheia”.

“Sempre ralando”



Rebecca fez questão também de ressaltar a importância da iniciativa do evento, e da valorização dos atletas.

“Você ser atleta já é bem difícil, uma vida muito sacrificante. A gente deixa de viver muita coisa, estamos sempre ralando”.



Outra atleta que também comentou sobre o circuito foi a sul-mato-grossense Aninha, que formando dupla com a atleta Victoria, conquistaram a quarta colocação. Aninha falou sobre a estrutura e o evento em si.

“A estrutura está muito bacana, a torcida aqui nem se fala, e gostaria de agradecer a todos independente do resultado, me senti muito acolhida pela torcida. Nosso próximo foco agora é a 5º etapa em Cuiabá, vai ser no meu aniversário e espero que a gente chegue na final”.

A quinta etapa do Circuito Brasileiro de vôlei de praia Bet7k acontece em Cuiabá (MT), entre os dias 19 e 23 de junho.