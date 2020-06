Muros da sede social do Corinthians são pichados com ameaças a Andrés Sanchez

PUBLICIDADE

Os muros da sede social do Corinthians, o Parque São Jorge, na zona leste de São Paulo, foram pichados na noite da última quarta-feira com palavras de ordem contrárias ao presidente Andrés Sanchez. Dentre as pichações constam pedidos de impeachment e ameaças de morte. Vale lembrar que a eleição para novo presidente do clube acontece no final deste ano.

Dizeres como “pilantra”, “Andrés ladrão”, “vai morrer” e “transparência ou morte” também foram registrados nos muros pelos manifestantes. Segundo eles, o “terror está começando”. Até o momento, a autoria do protesto não foi assumida. As imagens dos muros pichados foram divulgadas por torcedores nas redes sociais e também por sites especializados em notícias do clube, como o Meu Timão.

Vale lembrar que o mandato de Andrés terminará no final deste ano e as eleições presidenciais no Corinthians acontecerão em seis meses. Os torcedores alvinegros estão insatisfeitos com a atual situação financeira do clube, que fechou 2019 com uma dívida avaliada em R$ 665 milhões.

As pichações acontecem um dia após o anúncio da contratação de Jô. Apesar do atacante ter sido repatriado sem custos do Japão, ele terá um dos salários mais altos da equipe, junto a outros veteranos como o goleiro Cássio, o lateral-direito Fagner e o zagueiro Gil.

As informações são do jornal O Estado de São Paulo.