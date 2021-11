Muro do Ninho do Urubu amanhece pichado após empate do Flamengo

O empate deixou a torcida rubro negra exaltada e, na manhã desta terça-feira (9), o muro do Ninho do Urubu amanheceu pichado

“200 mi p/ nada?”, escreveu o pichador. A frase faz referência à declaração do técnico Renato Gaúcho quando comandava o Grêmio. Na ocasião, Renato disse que com o investimento do Flamengo ficava fácil ser campeão.

“Dia 27 é guerra!”. A frase é sobre a data da final da Copa Libertadores da América. Neste dia o Flamengo joga contra o Palmeiras e será a última oportunidade do time carioca de conseguir um título na temporada.

Há rumores nos bastidores da gávea sobre a saída de Renato caso o Flamengo perca a final da Libertadores para o Palmeiras.