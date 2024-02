Mulher de Popó faz jogo duro e desbanca Mendigata no FMS 4

Esposa do tetracampeão mundial Popó venceu por decisão unânime dos juízes e tornou-se uma das destaques no início da madrugada

BRUNO MADRID E NICHOLAS ORNELAS BARBOSA

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS)

Esposa do tetracampeão mundial Popó, a nutricionista Emilene Juarez mostrou autoridade, venceu Fernanda Lacerda (a Mendigata) por decisão unânime dos juízes e tornou-se uma das destaques no início da madrugada deste domingo (25) do FMS 4 (Fight Music Show), realizado hoje na Vibra São Paulo.

Como foi a luta

Lacerda começou com tudo. A Mendigata partiu para cima de Emilene e chegou a encurralar a rival em um dos cantos do ringue. A nutricionista resistiu até o fim do 1° round.

A esposa de Popó respondeu à altura depois da pausa. Ela conectou uma série de golpes e, por pouco, não derrubou a atriz.

As duas esquentaram de vez o clima no 3° round, com uma longa trocação que agitou os presentes à Vibra São Paulo.

Emilene derrubou Mendigata no início do 4° e último round com uma pesada mão direita. A ex-Pânico sentiu o golpe, mas resistiu até o fim.

A vitória ficou justamente com a mulher de Popó, que derrotou a oponente por decisão unânime.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Quem é Fernanda Lacerda

Tornou-se conhecida ao interpretar a “Mendigata” no Pânico na Band, programa exibido na década passada.

Participou do reality “A Fazenda” e se candidatou ao cargo de vereadora em São Bernardo do Campo, mas não acabou eleita.

Quem é Emilene Juarez

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

É nutricionista nascida em Macapá e tem uma irmã gêmea, Emilie. Ganhou fama nas redes como “mentora de emagrecimento” e terapeuta nutricional.

Iniciou uma relação com Popó há cerca de oito anos e, após idas e vindas, casou com o tetracampeão em 2020. Eles já participaram, inclusive, do “Power Couple”.

Resultados do Fight Music Show 4

CARD PRELIMINAR:

Martin Farley x Lucas Sampaio “Bomba” (MMA)

Hugo Paiva “Pequeno” x Wellington Souza (MMA)

Max Alves “Xigo” x Pedro Oliveira (MMA)

Fábio Maldonado x Leonardo Leleco (boxe)

CARD PRINCIPAL:

Pobre Loco e Sheviii2k x Rey Physique e Natural pra Cavalo (boxe)

Thomaz Costa x Luiz Mesquita (boxe)

Fernanda Lacerda x Emilene Juarez (boxe)

Nego do Borel x MC Gui (boxe)

Acelino Popó Freitas x Kleber Bambam (boxe)