MPDFT discute segurança no jogo entre Flamengo e Botafogo

Foi decidido que as torcidas ficarão separadas e, caso ainda haja ingressos, eles poderão ser adquiridos no local no dia do jogo

As condições de segurança na partida que será realizada no dia de maio, às 11h, entre o Flamengo e o Botafogo pela série A do Campeonato Brasileiro, no Estádio Nacional de Brasília, foram alvo de discussão por Integrantes da Comissão Permanente de Prevenção e Combate à Violência nos Estádios nesta terça-feira, 03. Estima-se a venda de 50 mil ingressos.

Órgãos de segurança pública do Distrito Federal trataram do aumento do número dos portões de acesso, das melhorias de acessibilidade para pessoas com deficiência e do plano de evacuação do local.

Foi decidido que as torcidas ficarão separadas e, caso ainda haja ingressos, eles poderão ser adquiridos no local no dia do jogo. O Ministério Público do Distrito Federal e Territórios (MPDFT) estará presente para observar o cumprimento das medidas de segurança.

Participaram da reunião o procurador distrital dos direitos do cidadão, Eduardo Sabo, e o promotor de Justiça Bruno Vergini. Os dois são integrantes da comissão.