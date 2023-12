MorumBIS: Bis e São Paulo Futebol Clube anunciam parceria inédita

A BIS, marca de snacks wafer com cobertura sabor chocolate da Mondelēz Brasil, anuncia a aquisição de naming rights do estádio do São Paulo Futebol Clube, o Morumbi. O acordo terá vigência de 3 anos. Em um projeto grandioso, o MorumBIS surge como uma extensão do objetivo da marca se aproximar ainda mais de seus consumidores nos momentos de entretenimento por meio do lazer. Como um local icônico e tradicional da cidade de São Paulo, BIS reforça suas credenciais de irreverência, leveza e diversão com o projeto.

Além de ser a casa de um grande clube de futebol, que recebe os principais clubes do país para momentos memoráveis, o MorumBIS também seguirá recebendo grandes shows e eventos. “É uma imensa felicidade fazer esse anúncio que para nós faz todo sentido. Sabe todos os momentos da nossa vida que pedem bis? Aqueles que queremos repetir e deixam um gostinho de quero mais? Então, assim será o MorumBIS. Mais uma música, mais um show, mais um gol, mais da torcida cantando junto.”, celebra Alvaro Garcia, VP de Marketing da Mondelēz Brasil.

Para Fabíola Menezes, diretora de marketing da Mondelēz Brasil, a parceria também reforça os atributos da marca. “Além dos momentos que queremos repetir e pedem BIS, é impossível também não associar a marca com a versatilidade do estádio. De grandes jogos a palco de shows, assim como BIS, que possui opções para comer sozinho, em família, pode ser usado em receitas e diferentes sabores.”, complementa a executiva.

“Estamos muito felizes com a chegada da Mondelēz Brasil à nossa casa, que agora passará a ser o MorumBIS. O São Paulo é uma marca forte e global, assim como a nossa nova parceira. O Morumbi é um estádio vibrante e ao mesmo tempo tradicional, assim como BIS. A junção dessas duas potências é um casamento perfeito”, afirma Eduardo Toni, diretor-executivo de Marketing do São Paulo.