Morre torcedor ferido em briga antes de clássico entre Flamengo e Vasco

A Secretaria Municipal de Saúde do Rio de Janeiro confirmou, nesta segunda-feira, a morte de um homem ferido em uma briga entre torcedores de Flamengo e Vasco nos arredores do Maracanã, antes do jogo entre as equipes pelo Campeonato Carioca.

A vítima foi internada na noite de domingo no hospital Souza Aguiar, no centro da cidade, junto a outras sete pessoas, das quais duas permanecem em estado grave e uma apresenta quadro estável. Outras três já receberam alta e uma última deixou a unidade por vontade própria.

“O homem, infelizmente, não resistiu e faleceu”, diz o comunicado da Secretaria, sem especificar quais tipos de ferimentos ele sofreu.

As brigas entre torcedores aconteceram minutos antes do clássico entre Flamengo e Vasco pela décima rodada do campeonato estadual, que terminou com a vitória cruz-maltina por 1 a 0.

Imagens que circulam nas redes sociais mostram dezenas de pessoas correndo e lançando objetos em meio a explosões.

A Polícia Militar do Rio informou a detenção de um homem envolvido nos confrontos, além da apreensão de barras de ferro, bombas de fabricação caseira e outros artefatos explosivos.

A PM também reportou que dois homens atiraram de uma motocicleta na direção de torcedores que estavam próximos ao estádio e feriram uma pessoa.

