Morre palmeirense ferida em confusão no jogo contra o Flamengo

A jovem foi atingida por uma garrafa de vidro no pescoço, e foi socorrida. Mas no hospital, sofreu duas paradas cardíacas

Na noite de sábado (8), Gabriela Anelli, de 23 anos, estava na fila para entrar no Allianz Parque para assistir ao jogo entre Palmeiras e Flamengo quando foi atingida por estilhaços de vidro durante uma confusão entre torcedores. Ela estava internada, mas não resistiu e morreu nesta segunda-feira (10). A informação foi divulgada pela família da jovem nas redes sociais.

A jovem foi atingida por uma garrafa de vidro no pescoço e foi socorrida nos arredores do estádio. No hospital, porém, sofreu duas paradas cardíacas.

Ela estava internada na Santa Casa, no Centro de São Paulo, após ser socorrida durante a brigada. Ela sofreu duas paradas cardíacas depois de ser atingida por uma garrafa de vidro no pescoço, segundo informações da família.

“Obrigado a todos que oraram pela minha irmã. Mas ela foi morar com o papai do céu. Tem coisas que acontecem que estão além do nosso limite do entendimento. Sei o quanto você lutou cada segundo e você de fato sempre foi uma guerreira. Olhe por nós do céu e proteja nossa família , escreveu Felipe Marchiano, irmão de Gabriela, nesta manhã.

De acordo com a Secretaria de Segurança Pública de São Paulo (SSP), a confusão começou quando dois torcedores do Flamengo se deslicaram pela Rua Caraíbas em direção à bilheteria do portão “A”, o que gerou insatisfação de torcedores palmeirenses que assistiam ao jogo em estabelecimentos comerciais na área externa do estádio.

Torcedores do Palmeiras teriam perseguido os torcedores rivais para agredi-los. A polícia interveio com bombas de efeito moral e lançador de água. Com o vento, o gás chegou a ser levado para dentro do estádio, o que fez com que a partida fosse interrompida.

Outra pessoa também ficou ferida. O homem suspeito de lançar garrafas durante a confusão foi preso em flagrante.