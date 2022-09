Morre o maior dirigente da história do Goiás

Heilé Pinheiro tinha 86 anos e 60 deles foram dedicados ao Goiás. Ele se afastou do Conselho neste ano para tratar da saúde

Na manhã desta quarta-feira (7), o Goiás perdeu o maior dirigente de sua história: Hailé Pinheiro, de 86 anos. Ele lutava contra um câncer na garganta há alguns anos, mas a causa da morte não foi confirmada. Conforme anúncio feito pelo próprio clube, ele morreu em casa, às 11h30.

O velório será no estádio que leva seu nome, Hailé Pinheiro, popularmente conhecido como Serrinha, e o horário ainda não foi divulgado.

“Hoje o céu ganha tons de esmeralda e o Goiás Esporte Clube um novo torcedor na arquibancada de Deus”, disse o Goiás em comunicado oficial. O clube também mudou a foto de perfil em suas redes sociais para uma do ex-dirigente.

Em 1963, ainda com 26 anos, Hailé foi convidado por seu primo a se tornar o presidente do esmeraldino. Desde então, foi um dos responsáveis pelo crescimento do clube no cenário nacional, tendo sido também presidente do Conselho Deliberativo e presidente executivo.

Ele só foi deixar o Conselho Deliberativo em junho deste ano, quando se afastou para cuidar de sua saúde. Hoje, o conselho é presidido por seu sobrinho, Edminho Pinheiro, e o filho de Hailé, Paulo Rogério, é presidente executivo.