Com Dorival no estádio, Inter decepciona e só empata com Real Tomayapo

ATIBAIA, SP (UOL/FOLHAPRESS)

Priorizando o Campeonato Brasileiro, o Inter poupou alguns titulares em casa diante do Real Tomayapo, mas a estratégia não funcionou e as equipes empataram em 0 a 0. O jogo foi válido pela segunda rodada do Grupo C da Copa Sul-Americana.

O Inter fez um primeiro tempo muito ruim e não conseguiu furar a retranca boliviana. O Colorado deu apenas um chute a gol na primeira etapa.

No segundo tempo, a equipe gaúcha melhorou, mas não conseguiu o gol. Na melhor chance, Lucca acertou a trave pouco antes do fim da partida.

Com o resultado, o Inter é o segundo colocado do Grupo C, com dois pontos. A equipe boliviana é a lanterna da chave, com um ponto, assim como o Belgrano (ARG), em terceiro. O Delfín (EQU) é o líder, com três.

Tour de Dorival em Porto Alegre. Depois de assistir a Grêmio x Huachipato, ontem (9), o treinador da seleção brasileira acompanhou a partida do Inter no Beira-Rio.

O Inter volta as atenções para o Campeonato Brasileiro. O próximo jogo da equipe colorada é contra o Bahia, no próximo sábado (10), pela estreia da competição nacional.

O Real Tomayapo só volta a jogar daqui duas semanas. A equipe não conseguiu vaga na segunda fase do Campeonato Boliviano e tem o Belgrano como próximo adversário, na terceira rodada da Sul-Americana.

A equipe boliviana está estreando em competições internacionais. Com quatro anos na primeira divisão, o Real Tomayapo nunca tinha jogado uma competição além das fronteiras da Bolívia antes da atual edição da Sul-Americana.

COMO FOI O JOGO

Inter para em retranca boliviana. O Colorado teve cerca de 80% da posse de bola, passou a maior parte do tempo no campo de ataque, mas não conseguiu furar a defesa adversária, que chegou a contar com oito jogadores dentro da área em alguns momentos. No fim do primeiro tempo, a equipe gaúcha só conseguiu dar um chute na direção do gol – de dez tentados.

A torcida colorada protestou no primeiro tempo. Aos 35 minutos do primeiro tempo, era possível ouvir cantos de protesto no Beira-Rio. Antes disso, Eduardo Coudet já havia recebido vaias de alguns torcedores no anúncio da escalação.

Coudet colocou titulares em campo, mas a situação não mudou. Bustos e Maurício entraram no após o intervalo, mas o Inter não conseguiu ser mais perigoso. Ainda dominando amplamente a posse de bola, a equipe gaúcha não encontrou espaços na defesa boliviana para criar chances.

O Inter só criou chances na reta final do jogo. Depois dos 25 minutos do segundo tempo, a equipe colorada de fato pressionou, obrigando o goleiro Galindo a fazer boas defesas, mas não conseguiu tirar o zero do placar.

LANCES IMPORTANTES

Defende! Aos 39 minutos, Thiago Maia teve espaço e arriscou de longe. Galindo se esticou e colocou a bola para escanteio. Depois da cobrança, Mercado até balançou as redes, mas a defesa boliviana já havia parado, pedindo toque de mão – que foi marcado – de Borré.

Galindo! Aos 7 minutos da segunda etapa, Mercado lançou na área e Borré conseguiu desviar de cabeça. O goleiro do time boliviano defendeu com os pés, evitando o gol.

Para fora! Aos 27 minutos, Bernabei cruzou rasteiro e Wesley chegou completando. A bola foi para fora por um capricho.

Pressão do Inter! Aos 32 minutos, após novo cruzamento da direita, Lucca subiu de cabeça no meio da área e tocou para o gol. Gallindo espalmou. Na sequência da jogada, Bruno Henrique bateu forte da entrada da área e assustou.

Na trave! Aos 42 minutos, Wesley cruzou da direita, Lucca se antecipou e desviou de cabeça. Galindo defendeu e a bola ainda explodiu na trave.