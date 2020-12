Morre o ex-técnico francês Gérard Houllier, aos 73 anos

PUBLICIDADE

Campeão da França com o Paris Saint-Germain e Lyon e vencedor da Copa da Uefa pelo Liverpool, o ex-técnico francês Gérard Houllier morreu aos 73 anos, conforme anunciado nesta segunda-feira por vários de seus antigos clubes.

Confirmando informações da RMC e L’Equipe, o Lens, assim como fontes do entorno do PSG e do Lyon confirmaram o falecimento do ex-treinador.

Segundo o jornal L’Equipe, Houllier morreu na noite de domingo para segunda, poucos dias depois de uma operação na aorta realizada em um hospital parisiense.

Nascido em Thérouanne, cidade no norte da França, Gérard Houllier nunca foi um jogador profissional de futebol, mas teve uma boa carreira como treinador, começando no Lens na década de 1980 até o Aston Villa no final de sua carreira como técnico no início dos anos 2010.

Seus maiores sucessos vieram à frente do PSG, onde conquistou o primeiro título do clube de campeão francês em 1986, e do Liverpool, com quem conseguiu uma ‘trinca’ em 2001 com as Copas nacionais e a Copa da Uefa, antes de também vencer a Supercopa Europeia, além do Charity Shield.

Na seleção francesa as coisas não foram muito bem. Ele comandou os ‘Bleus’ em 12 jogos de 1992 a 1993, mas não conseguiu classificar a equipe para a Copa do Mundo de 1994 nos Estados Unidos, após o trágico França-Bulgária (1-2) em 93, em que os franceses foram eliminados jogando em casa, com um gol nos acréscimos.

Anos depois, como treinador do Lyon, onde ainda atualmente era conselheiro do presidente Jean-Michel Aulas, conquistou a Ligue 1 duas vezes (2006 e 2007).

