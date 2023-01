Monteiro perde chances e cai na estreia em Melbourne; Pigossi também tomba

Foi a quinta participação de Monteiro no Australian Open, e o cearense continua com apenas uma vitória na chave principal em seu currículo

Alexandre Cossenza

São Paulo – SP

A estreia de Thiago Monteiro no Australian Open de 2023 ficará marcada pelas chances não aproveitadas e que fizeram a diferença na partida contra o francês Constant Lestienne, número 55 do mundo. O brasileiro teve três break points no primeiro set e mais três no segundo – incluindo um set point – mas não converteu nenhum e viu o rival abrir 2 sets a 0, dificultando demais as coisas. No fim, Lestienne triunfou por 6/3, 7/6 e 6/3, conquistando uma vaga na segunda rodada em Melbourne.

Foi a quinta participação de Monteiro no Australian Open, e o cearense continua com apenas uma vitória na chave principal em seu currículo. Ela veio em 2021, contra Andrej Martin (#103 do mundo). Nos outros jogos, Thiago foi superado por Jo Wilfried Tsonga (2017), John Isner (2018), Andrey Rublev (2021) e Benoit Paire (2022).

Pigossi cai em jogo de muitos ralis e nove quebras.

O Brasil terminou o primeiro dia do Australian Open sem vencer um set sequer, já que, após perder no qualifying e entrar na chave principal graças à desistência da espanhola Paula Badosa, a paulista Laura Pigossi, número 112 do mundo, foi também foi eliminada nesta segunda. A atleta de 28 anos foi superada pela americana Caty McNally (#94) em um jogo que teve muitos ralis, poucos winners e dez quebras de saque. McNally, que conquistou sete dessas quebras, fez 7/5 e 6/1.

Foi o segundo jogo da carreira de Pigossi na chave principal de um slam. No ano passado, ela teve vaga direta em Wimbledon e caiu diante da eslovaca Kristina Kucova por 7/5 e 6/0.

McNally vai enfrentar na segunda rodada a ucraniana Kateryna Baindl, que estreou com vitória sobre a russa Kamilla Rakhimova por 7/5, 6/7 e 6/1. A americana também está inscrita na chave de duplas, onde será parceira da brasileira Luisa Stefani.