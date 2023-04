Misto do Palmeiras empata com Tombense e vai às oitavas da Copa do Brasil

Com o resultado obtido no jogo de hoje, o Palmeiras fechou o agregado dos dois confrontos em 5 a 3 a seu favor

O Palmeiras empatou com o Tombense por 1 a 1 na noite desta quarta-feira (26), no estádio Parque do Sabiá, em Uberlândia, pelo jogo de volta da terceira fase da Copa do Brasil. Com o resultado, o clube alviverde avançou na competição.



Breno Lopes marcou o gol do Palmeiras no confronto ainda no primeiro tempo. Alex Sandro deixou tudo igual para o Tombense.



Com o resultado obtido no jogo de hoje, o Palmeiras fechou o agregado dos dois confrontos em 5 a 3 a seu favor. O adversário da próxima fase será conhecido em sorteio.



Com a vantagem construída no jogo de ida, Abel Ferreira mandou a campo uma equipe mista e deu oportunidades para alguns jogadores da base do clube.



O próximo compromisso do Palmeiras será no próximo sábado (29), contra o Corinthians, no Allianz Parque, pelo Campeonato Brasileiro. O Tombense volta a campo no mesmo dia para encarar o Atlético-GO, em casa, pela Série B.



O jogo



O primeiro tempo começou equilibrado e com poucas chances de gol. O equilíbrio foi quebrado justamente com um erro do Tombense na saída de bola, que acabou sendo letal.



Depois do gol marcado, o Palmeiras tomou de vez o controle da partida e passou a ser ainda mais perigoso. Os erros de finalização, no entanto, levaram o duelo com apenas 1 a 0 no placar para o intervalo.



Ao longo do segundo tempo, o Palmeiras continuou sendo perigoso apesar de não apresentar muita intensidade no campo de ataque.



Na reta final do confronto, Abel Ferreira colocou Rony, Mayke e Piquerez que voltaram recentemente de lesões, além de Luis Guilherme, cria da base palmeirense que chegou a deixar o seu gol, mas que foi anulado posteriormente por impedimento.



O Tombense, por sua vez, poucos ofereceu risco ao gol defendido por Weverton, mas conseguiu seu gol em um vacilo defensivo do Palmeiras.



Lances e gols



1 x 0 – O Palmeiras saiu na frente com Breno Lopes. Giovani pressionou a saída de bola do Tombense, fez o corte e arrancou pela direita. Na entra da área, inverteu o jogo e deixou o companheiro livre, sem goleiro, para abrir o placar.



Quase o segundo – Flaco López quase aumentou o placar para o Palmeiras. Após cobrança de falta, o argentino apareceu na segunda trave e cabeceou firme, mas viu a bola passar perto do travessão.



Perdeu – Flaco López teve mais uma chance de ampliar o placar no Parque do Sabiá. O argentino recebeu pelo lado esquerdo da área, mas, na hora da finalização, tentou chute cruzado, pegou mal na bola e mandou pela linha de fundo.



Defende Felipe – Na reta final do primeiro tempo, Vanderlan recebeu dentro da área e finalizou firme. Felipe caiu para o lado esquerdo e fez a defesa, evitando o segundo gol do Palmeiras.



Quase! – O Palmeiras teve mais uma chance clara no começo do segundo tempo. Flaco López recebeu pela esquerda e tocou para o meio. Giovani saiu da bola, Jhon Jhon dominou e finalizou à esquerda do gol defendido por Felipe.



Weverton defende – O goleiro do Palmeiras trabalhou pela primeira vez aos sete minutos do segundo tempo. Guilherme Santos avançou pela esquerda e cruzou rasteiro. O camisa 21 caiu e evitou que a bola chegasse ao atacante adversário.



Felipe! – Logo depois de entrar, Rony quase deixou o seu. O camisa 10 do Verdão recebeu e, de fora da área, soltou o pé. Felipe voou no canto esquerdo alto para espalmar.



1 x 1 – O empate do Tombense saiu no único vacilo do Palmeiras no confronto. Fabinho dominou mal a bola na defesa e viu o atacante do time mineiro roubar a bola, carregar e bater no canto esquerdo, sem chances para Weverton.



Estádio: Parque do Sabiá, em Uberlândia-MG

Árbitro: Ramon Abatti Abel (SC)

Assistentes: Kleber Lúcio Gil (SC) e Thiaggo Americano Labes (SC)

VAR: Rodrigo D’Alonso Ferreira (SC)

Gols: Breno Lopes, aos 12min do 1° tempo; e Alex Sandro, aos 40min do 2° tempo



Tombense



Felipe Garcia; Kevin (Pierre), Wesley, Augusto e Guilherme; Zé Vitor (Luís Felipe), Elton e Matheus Frizzo (Patricio Gregorio); Jaderson (Luiz Fernando), Marcelinho (Franco Mederos) e Alex Sandro. T.: Marcelo Chamusca



Palmeiras



Weverton; Marcos Rocha, Luan, Murilo e Vanderlan (Piquerez); Richard Ríos (Gabriel Menino), Fabinho e Jhon Jhon (Luis Guilherme); Giovani (Mayke), Breno Lopes e Flaco López (Rony). T.: Abel Ferreira