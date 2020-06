Michael Jordan: camisa usada por em sua última temporada pelos Bulls vai a leilão por R$ 2,5 milhões

PUBLICIDADE

A partir de 22 de junho, uma camisa usada pelo astro do basquete Michael Jordan, 57 anos, vai a leilão com um lance inicial de US$ 500 mil (R$ 2,5 milhões). A relíquia foi utilizada por Jordan na NBA em sua última temporada pelo Chicago Bulls.

Nesse jogo, Jordan enfrentou o Indiana Pacers pelas finais da Conferência Leste de 1997/1998. A camisa foi usada nos jogos 3 e 4 da série, nos dias 23 e 25 de maio de 1998. Tido por muitos como o maior da história do basquete, Jordan fez 30 e 28 pontos, respectivamente.

A série contra o Indiana só foi resolvida no Jogo 7, a partida decisiva. Os Bulls saíram vitoriosos e avançaram para a decisão da liga americana de basquete.

“Esperamos vendê-la por um valor recorde, porque é a camisa mais valiosa de Michael Jordan já vendida”, falou Ken Goldin, da casa de leilões “Goldin Auctions”, ao site “TMZ Sports”.

Jordan é o esportista mais rico da história. Segunda a revista Forbes, ele tem um patrimônio avaliado em US$ 2,1 bilhões (R$ 12 bilhões)