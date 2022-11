Messi marca na estreia da Copa e iguala Pelé e Cristiano Ronaldo

Apenas 4 jogadores haviam balançado as redes em 4 edições do Mundial: Pelé, Cristiano Ronaldo e os alemães Miroslav Klose e Uwe Seeler

MARCELLO DE VICO

SANTOS, SP

Lionel Messi está acostumado a buscar recordes ao longo de sua carreira, e conseguiu atingir mais um feito histórico hoje (22), em sua estreia na Copa do Mundo do Qatar. Ao marcar de pênalti contra a Arábia Saudita, aos 10min do primeiro tempo, o craque argentino se tornou o quinto jogador a marcar gols em quatro Copas diferentes.

Até então, apenas quatro jogadores haviam balançado as redes em quatro edições do Mundial: Pelé, Cristiano Ronaldo e os alemães Miroslav Klose e Uwe Seeler.

Um dos grandes jogadores de sua geração, Seeler foi o primeiro a atingir a marca: fez dois gols nas edições de 58, 62 e 66 e ainda deixou mais três na Copa do Mundo de 1970.

Já o Rei Pelé marcou incríveis seis gols em sua estreia em Copas, em 1958, mais um em 1962 e 1966 e outros quatro na campanha do tri, em 1970.

Mais recentemente, Miroslav Klose entrou para a seleta lista em 2014, quando marcou dois tentos na Copa do Mundo do Brasil. Antes, ele já havia ido as redes em 2002 (5 gols), 2006 (5 gols) e 2010 (4 gols).

Por fim, outro que não cansa de atingir marcar em sua carreira e também conseguiu tal feito é Cristiano Ronaldo, que, aliás, pode disparar na lista e se tornar o primeiro a marcar gols em cinco edições da Copa do Mundo.

CR7 fez um gol em cada edição de 2006, 2010 e 2014. Na Copa do Rússia, o craque português melhorou ainda mais seu desempenho; foram quatro gols, sendo três deles logo em sua estreia, contra a Espanha.

Já Lionel Messi fez o seu primeiro gol em 2006, logo na sua estreia em Copas, contra a Nigéria. O camisa 10 passou em branco na África do Sul, mas voltou a balançar as redes nas edições seguintes: quatro gols no Brasil, e mais um na Rússia.