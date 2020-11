Messi exalta Maradona: ‘Nos deixa, mas não vai, porque Diego é eterno’

PUBLICIDADE

Lionel Messi foi mais um jogador a lamentar a morte do ídolo argentino Diego Armando Maradona, que não resistiu a uma parada cardiorrespiratória nesta quarta-feira. O craque do Barcelona usou as redes sociais para homenagear Maradona e se solidarizar com os familiares.

“Um dia muito triste para todos os argentinos e para o futebol. Ele nos deixa, mas não vai, porque Diego é eterno”, escreveu Messi. “Guardo todos os belos momentos vividos com ele e queria aproveitar a oportunidade para enviar minhas condolências a todos os seus familiares e amigos”, acrescentou.

Messi é o herdeiro da camisa 10 da seleção argentina e a principal esperança de o País voltar a conquistar a Copa do Mundo. O meia do Barcelona é considerado ídolo na Argentina, mas ainda não conquistou um título profissional com a seleção, apenas a medalha de ouro na Olimpíada de Pequim em 2008.

Em 2018, após mais um fracasso da seleção argentina em Copa do Mundo, Maradona chegou a fazer críticas a Messi. Dias depois, porém, ele recuou e elogiou o atual camisa 10. “A amizade que tenho com Lionel é maior do que todos podem descrever. E estou dizendo que ele é o maior do mundo”, disse Maradona na época.

As informações são do jornal O Estado de S. Paulo