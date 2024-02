Messi encomenda churrasqueira pelo Instagram e muda a vida de vendedor

Guille Fernández, que entrou nas redes sociais e descobriu que o melhor do mundo queria comprar dele uma churrasqueira artesanal.

SÃO PAULO

(FOLHAPRESS)

Imagina abrir o seu Instagram e dar de cara com uma mensagem privada de nada mais nada menos do que Messi. Foi isso o que aconteceu com o empresário Guille Fernández, que entrou nas redes sociais e descobriu que o melhor do mundo queria comprar dele uma churrasqueira artesanal.

O empresário fabrica grelhas e recebeu um pedido de Messi para que enviasse a Miami, onde joga, uma das grandes. E foi isso o que ele fez com direito a personalização (veja abaixo).

Pelas redes sociais, Guille disse que Messi mudou sua vida a de sua família. “Ainda estou animado. Muita gente está me mandando mensagens de todas as partes do mundo e comprando produtos.Estamos numa mudança de vida muito grande”, disse ele no Instagram.

Na mensagem original, Messi afirma que um amigo havia adquirido a churrasqueira e que ele queria uma também, só que em tamanho bem maior.

“Estou paralisado, eu e minha família. Será um prazer preparar essa churrasqueira”, respondeu ele na ocasião. Todo o processo de realização do material foi disponibilizado pela loja na internet.

“Obrigado, Leo Messi e família por nos permitirem seguir sonhando.”