Messi chega aos EUA para assinar com Inter Miami

O craque argentino Lionel Messi desembarcou em Miami (Flórida) nesta terça-feira para assinar contrato com o Inter Miami, time da Major League Soccer (MLS).

Uma fonte policial do pequeno aeroporto executivo de Fort Lauderdale, nos arredores de Miami, confirmou à AFP que Messi chegou em um jato particular e já deixou o local, que fica próximo ao estádio do Inter.

Desde o período da manhã, torcedores da equipe se reuniram no aeroporto e no estádio para receber o ídolo, cuja chegada gerou uma enorme expectativa na cidade.

“A vinda de Messi significa tudo para nós. Aonde ele vai, é sempre uma felicidade terrível”, diz Julio Iglesias, um desses torcedores. “Estamos te esperando, ‘Messias'”, acrescenta.

No dia 7 de junho, o astro argentino anunciou sua intenção de continuar a carreira no Inter Miami, que planeja apresentar o jogador em um evento em seu estádio no próximo domingo.

No último mês, o Inter vem trabalhando para formalizar o contrato de Messi, que, estima-se, vai receber US$ 60 milhões (R$ 293 milhões na cotação atual) nas próximas duas temporadas e meia.

Sua estreia oficial está programada para o dia 21 de julho, no primeiro jogo da equipe na Leagues Cup, um torneio que reúne times da MLS e da liga mexicana.

Desde que se despediu do Paris Saint-Germain, em junho, Messi participou de homenagens aos ex-jogadores Maxi Rodríguez e Juan Román Riquelme na Argentina, além de ter aproveitado alguns dias de férias com a família nas Bahamas.

A assinatura do contrato com o Inter, no entanto, vem demorando devido à complexidade de um acordo, no qual estariam envolvidos outros dois parceiros comerciais, Apple e Adidas.

Através de sua plataforma Apple TV+, o gigante tecnológico americano começou a transmitir mundialmente os jogos da MLS, com um contrato de US$ 2,5 bilhões (R$ 12,2 bilhões) por dez anos.

Com o objetivo de impulsionar seu investimento com o astro argentino, a Apple teria oferecido a Messi uma porcentagem dos lucros gerados por novos assinantes que adquirirem o pacote da MLS.

Por sua vez, a Adidas, patrocinadora vitalícia de Messi e parceira da MLS desde a criação da liga, em 1996, também dividiria os lucros com a chegada do jogador aos Estados Unidos.

Além do salário, o Inter Miami reforçou sua proposta dando ao argentino a opção de adquirir uma participação da franquia após sua aposentadoria.

Após sacramentada a contratação mais importante da sua história, a MLS espera receber maior atenção internacional, visando a Copa do Mundo de 2026, que os Estados Unidos vão sediar ao lado de Canadá e México

©️ Agence France-Presse