Mês livre será usado como nova ‘pré-temporada’ no Santos

O Santos só voltará a campo em abril, quando inicia o Campeonato Brasileiro. Com o mês livre, o clube usará o período como uma espécie de pré-temporada.

Limpeza no elenco e contratações são um dos principais temas nesse intervalo. Raniel, inclusive, rescindiu seu contrato nesta segunda-feira (13) após tentar na semana passada a liberação.

Para reforçar o time, o Santos se mantém aquecido no mercado. Jean Lucas é o principal alvo no momento, mas a negociação caminha devagar, pois o Mônaco dificulta o acordo.

O Santos vê necessidade de sete jogadores. Um zagueiro, um lateral-direito, um esquerdo, um meio-campista box to box, um ou dois atacantes de velocidade e um centroavante.

A intenção é usar o longo tempo para recuperar jogadores. Maicon, Joaquim e Mendoza, estão lesionados e no departamento médico. Sem competições, o trio pode tratar com calma, sem queimar etapas.

Recuperado, Alison será observado pelo técnico Odair Hellmann. O volante é visto com potencial e deve ter espaço no Brasileirão.

JOGO-TREINO

O técnico Odair Hellmann irá solicitar jogos-treinos ao longo do mês para manter o ritmo do elenco e colocar os que retornarem do DM em situação de jogo.

Além disso, a intenção é produzir treinos mais fortes e acumulativos, com maior intensidade e volume.

Odair está insatisfeito com a campanha no Campeonato Paulista e irá reforçar as atividades.