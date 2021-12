Mercedes recorre de resultado do GP de Abu Dhabi de F1

A Mercedes fez reclamações sobre como o período do ‘safety car’ ocorreu no final da corrida, permitindo que Verstappen ultrapassasse Hamilton

A equipe de Fórmula 1 Mercedes, cujo piloto Lewis Hamilton perdeu o título mundial para o holandês Max Verstappen (Red Bull) no final do Grande Prêmio de Abu Dhabi neste domingo, apelou oficialmente do resultado da corrida, anunciaram os organizadores.

A Mercedes fez duas reclamações sobre a forma como o período do ‘safety car’ ocorreu no final da corrida, o que permitiu que Verstappen ultrapassasse Hamilton na última volta.

A escuderia confirmou este recurso, mas não fará comentários por enquanto.

O veículo de segurança entrou na pista após um acidente do canadense Nicholas Latifi (Williams) na volta 53.

Em um primeiro momento, o diretor da prova Michael Masi não autorizou os pilotos que estavam atrás (incluindo Verstappen, que havia trocado os pneus) a voltarem às suas posições originais, deixando cinco carros entre os dois rivais.

Porém, mais tarde ele mudou de ideia e os autorizou a ultrapassar, colocando Verstappen atrás de Hamilton e dando ao holandês a possibilidade de ultrapassagem quando a corrida recomeçasse.

