Mercado do futebol começa com grandes contratações em times brasileiros

O ano acabou de começar, mas os torcedores brasileiros têm altas expectativas para a temporada. Muito por causa das grandes contratações feitas pelos principais clubes do país, que prometem elevar o nível das maiores competições nacionais e sul-americanas.

A reportagem preparou uma relação com dez grandes contratações dos times brasileiros para 2023. A lista traz desde velhos conhecidos com passagens marcantes até artilheiros consagrados mundialmente.

LUIS SUÁREZ – GRÊMIO

Talvez a contratação mais bombástica do futebol brasileiro para a temporada 2023. O atacante uruguaio de 35 anos defendeu o Nacional (URU) em 2022 e ajudou o time a conquistar o Campeonato Uruguaio.

Revelado pelo Nacional (URU), Suárez foi artilheiro por onde passou, brilhando na Holanda, onde jogou por Groningen e Ajax, na Inglaterra, onde defendeu o Liverpool, e na Espanha, onde atuou por Barcelona e Atlético de Madrid.

Além de apostar nos gols do ídolo uruguaio, o Grêmio vê na contratação de Luis Suárez um resgate de confiança do torcedor, que viu o time disputar a Série B na última temporada.

GERSON – FLAMENGO

Um dos pilares do Flamengo entre 2019 e 2021, período em que foi campeão oito vezes, Gerson está de volta à equipe rubro-negra. O ‘Coringa’ retorna após cerca de um ano e meio no Olympique de Marselha, da França.

O Flamengo desembolsou cerca de R$ 85 milhões para garantir o retorno do atleta para 2023. A vontade de Gerson, que não tinha muitas chances com Igor Tudor na França, pesou para que a negociação fosse concretizada.

ÁNGEL ROMERO – CORINTHIANS

O atacante paraguaio de 30 anos virou xodó da torcida em sua primeira passagem, que durou cinco anos – de 2014 a 2019. No período, ele conquistou quatro títulos: dois Campeonatos Brasileiros (2015 e 2017) e dois Campeonatos Paulistas (2017 e 2018).

Nos três anos que ficou fora do Corinthians, o atacante defendeu San Lorenzo (ARG) e Cruz Azul (MEX). Após um ano no futebol mexicano, livre para assinar contrato, ele foi procurado pelo clube paulista, que confirmou o retorno do jogador no dia 15 de dezembro.

MARCOS PAULO – SÃO PAULO

O atacante de 21 anos, revelado pelo Fluminense, se destacou em 2019 e 2020 no clube carioca. Depois de assinar com o Atlético de Madrid, foi emprestado ao Famalicão, de Portugal, e ao Mirandés, da segunda divisão espanhola.

Ele chega por empréstimo ao São Paulo, reforçando um dos setores mais carentes da equipe paulista.

MATEUS VITAL – CRUZEIRO

Campeão da Série B em 2022, o Cruzeiro buscou reforços nos clubes paulistas. No Corinthians, a Raposa pegou o meia-atacante Mateus Vital, de 24 anos. Ele assinou por três anos com o clube mineiro.

Além de Vital, o Cruzeiro se reforçou com o também meia-atacante Nikão, que estava no São Paulo, e com o atacante Wesley, que estava no Palmeiras.

PEDRO RAUL – VASCO

Vice-artilheiro do Brasileirão 2022, quando atuou pelo Goiás, Pedro Raul é a esperança de gols do Vasco para a temporada 2023.

Em sua chegada ao Vasco, Pedro Raul afirmou que uma das motivações de sua ida ao clube cruz-maltino é chegar à seleção brasileira. Em 2022, ele foi elogiado por Tite, mas não chegou a ser convocado.

KENO – FLUMINENSE

O atacante de 33 anos estava no Atlético-MG e assinou contrato até dezembro de 2024 com o clube carioca. Ele ainda pode estender o vínculo por mais um ano e vai vestir a camisa 25.

Keno ganhou destaque atuando pelo Santa Cruz-PE. Contratado pelo Palmeiras, foi peça importante no título brasileiro de 2018. No Atlético-MG, conquistou mais um Campeonato Brasileiro, em 2021, e a Copa do Brasil no mesmo ano.

PAULINHO – ATLÉTICO-MG

O meia-atacante de 22 anos revelado pelo Vasco foi anunciado como reforço do Atlético-MG no primeiro dia de dezembro.

Paulinho jogou quatro anos no Bayer Leverkusen e foi medalhista de ouro com a seleção brasileira nos Jogos Olímpicos de Tóquio, em 2021.

MENDOZA – SANTOS

Mendoza foi anunciado pelo Santos no dia 8 de dezembro. O atacante colombiano se destacou no Campeonato Brasileiro de 2022 com a camisa do Ceará, apesar do rebaixamento do clube alvinegro.

O jogador assinou contrato com o Santos até 2025 e terá um dos maiores salários do elenco. Na última temporada, “Speedy” fez 20 gols, um a menos que Marcos Leonardo, artilheiro do time da Vila no ano.

JUNIOR URSO – CORITIBA

Mais um velho conhecido que retorna ao clube onde já brilhou. Junior Urso, 33, ganhou projeção nacional atuando pelo Coritiba entre 2012 e 2013. No Brasil, ele também jogou por Atlético-MG e Corinthians, e estava no Orlando City desde 2020.

Para anunciar o volante, o Coritiba superou a concorrência do Vasco, que também estava interessado no atleta.