Meia Maratona Internacional de Brasília retorna para o calendário

Ao longo de seus 20 anos de história, a Meia Maratona Internacional de Brasília já atraiu mais de 70 mil atletas, entre profissionais e amadores, que percorreram as ruas da capital federal em busca de superação e desafio.

Para esta edição, os organizadores esperam um público superior a 1500 atletas. Diversas assessorias de corrida já estão em contato para garantir a participação de seus membros, reforçando a expectativa positiva para o evento deste ano.

A organização da Meia Maratona Internacional de Brasília sempre foi reconhecida pelo seu alto padrão e pela acolhida aos atletas. E nesta edição, os organizadores prometem manter a tradição de excelência e hospitalidade.

Fernando Castro, um dos organizadores da prova, expressou sua empolgação com o retorno do evento: “A meia maratona sempre foi uma corrida de rua que acolheu a família. O clima leve e descontraído da prova é inigualável. O período pandêmico nos afastou disso, mas recebíamos constantemente mensagens do público de Brasília questionando sobre nosso retorno. Agora, com o patrocínio da Caixa Econômica Federal, estamos de volta e prontos para entregar uma prova de excelência para os brasilienses e atletas de todo o país.”

A Meia Maratona Internacional de Brasília oferecerá percursos de 5 Km, 10 Km e o desafiador percurso de 21 Km, atendendo a todos os apaixonados pela corrida de rua, desde os iniciantes até os mais experientes.

As inscrições já estão abertas e podem ser feitas através do site oficial do evento: www.meiamaratonabrasilia.com.br. Os valores são de R$ 120,00 para a prova de 21 Km e R$ 80,00 para as provas de 5 Km e 10 Km.

Não perca a oportunidade de participar de um dos eventos esportivos mais tradicionais e esperados de Brasília!

Sobre a Meia Maratona Internacional de Brasília

A Meia Maratona Internacional de Brasília é um evento esportivo que, ao longo de duas décadas, tem promovido a prática da corrida de rua, incentivando a superação e o desafio pessoal. Com percursos variados, a prova atrai atletas de diferentes níveis e idades, consolidando-se como uma das principais corridas de rua do calendário esportivo brasileiro.