Medina comemora conquista de título sul-americano pela irmã

Mesmo à distância, Gabriel Medina, acompanhou e vibrou muito com a conquista da irmã, de 16 anos

Sophia Medina conquistou nesta sexta-feira (8) o título de campeã Sul-Americana da temporada 2021/2022 da Liga Mundial de Surfe, ao se classificar para as quartas de final do QS da Praia Mole, em Santa Catarina.

Mesmo à distância, Gabriel Medina, acompanhou e vibrou muito com a conquista da irmã, de 16 anos. Em uma sequência de stories do Instagram, o surfista mostrou sua comemoração ao lado da avô materna. Em texto, ele relembrou que ganhou a primeira etapa do 5 estrelas do Mundial do WQS na Praia Mole, mesmo lugar da conquista da irmã.

“Quando eu tinha 15 anos, ganhei minha primeira etapa do 5 do mundial do WQS da Praia Mole. Hoje, com 16 anos, minha irmã se tornando campeã sul-americana na mesma praia. Eu quero declarar que a Praia Mole tem meu coração. Esse lugarzinho sempre foi e continua sendo especial pra gente. Obrigada, Papai do Céu, e o sonho continua. Sophia Medina, mais uma vez seu irmão sendo coruja. Te amo”, escreveu o surfista

Em sua bateria, Sophia Medina conquistou 12,74 pontos e avançou para a próxima fase. Neste sábado, ela vai enfrentar Summer Macedo por uma vaga na semifinal.