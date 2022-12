Mbappé volta a treinar no PSG três dias após final da Copa

O clube não sinalizou se o atacante estará disponível para enfrentar o Strasbourg na próxima semana, na volta do Campeonato Francês

Kylian Mbpappé voltou aos treinamentos no Paris Saint-Germain nesta quarta-feira (21), apenas três dias após a derrota da França na final da Copa do Mundo para a Argentina, informou o clube.

O clube parisiense compartilhou no Twitter fotos do jogador saindo de uma van e entrando no centro de treinamento. O tuíte tem a mensagem: “Kylian Mbappé volta a treinar nesta quarta-feira”.

Questionado pela AFP, o clube confirmou que o jogador estava retornando os treinos com o PSG.

O retorno surpreendente ocorre três dias após a final em Doha – os jogadores teriam direito a pelo menos 10 dias de folga antes de retornar aos treinos com os companheiros de clube. O regresso de Mbappé, artilheiro da Copa do Mundo com oito gols e autor de um hat-trick na final, não era esperado até janeiro de 2023.

O clube não sinalizou, no entanto, se o atacante estará disponível para enfrentar o Strasbourg na próxima semana, na volta do Campeonato Francês.

