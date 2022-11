Mbappé brilha, França bate Dinamarca e é 1ª classificada para as oitavas

Na estreia, a França havia goleado a Austrália, por 4 a 1. Os australianos são os vice-líderes, com 3 pontos, depois de superarem por 1 a 0 a Tunísia, também neste sábado (26)

A França, atual campeã mundial, é a primeira seleção a se classificar para as oitavas de final da Copa do Mundo do Qatar.

Com dois gols do principal craque do time, Mbappé, no segundo tempo, os franceses superaram a Dinamarca por 2 a 1 no estádio 974 e lideram o Grupo 6, com 6 pontos em dois jogos.

Na estreia, a França havia goleado a Austrália, por 4 a 1. Os australianos são os vice-líderes, com 3 pontos, depois de superarem por 1 a 0 a Tunísia, também neste sábado (26).

A rodada final do Grupo D, na quarta-feira, terá França x Tunísia e Austrália x Dinamarca. Com um empate, os franceses asseguram o primeiro lugar da chave sem depender do outro jogo.

No jogo em Doha, Mbappé marcou pela primeira vez aos 16 minutos da etapa final, em jogada pela esquerda.

O camisa 10 tabelou com o lateral Theo Hernández, substituito do irmão Lucas, que se machucou no jogo de estreia e conclui de dentro da área para vazar o goleiro Schmeichel.

Sete minutos depois, a Dinamarca, que chegou às semifinais da mais recente Eurocopa, em 2021, empatou.

O zagueiro Christensen, ex-Chelsea e atual Barcelona, marcou em jogada de escanteio. Andersen, seu colega de zaga, desviou de cabeça e ele, também de cabeça, mandou para as redes de Lloris.

A partida parecia se encaminhar para terminar na igualdade, só que aos 41 minutos a estrela de Mbappé brilhou de novo.

Griezmann cruzou da direita e atacante do Paris Saint-Germain, na pequena área, conluiu de coxa.

Local: Estádio 974, em Doha, no Qatar

Data e hora: 26 de novembro de 2022, às 13h (de Brasília)

Árbitro: Szymon Marciniak

Auxiliar 1: Pawel Sokolnicki

Auxiliar 2: Tomasz Listkiewicz

Gols: Mbappé (FRA), aos 16′, Christensen (DIN), aos 23′, e Mbappé (FRA), aos 41′ do 2º tempo

Cartões amarelos: Christensen (DIN), Cornelius (DIN), Kounde (FRA)

Público: 42.866

FRANÇA

Lloris; Kounde, Varane, Upamecano e Theo Hernández; Rabiot, Tchouameni e Griezmann; Dembelé, Giroud e Dembelé. Técnico: Didier Deschamps

DINAMARCA

Schmeichel; Andersen, Nelsson e Christensen; Maehle, Eriksen, Hojbjerg e Kristensen; Damsgaard, Cornelius (Braithwaite) e Lindstrom. Técnico: Kasper Hjulmand