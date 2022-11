 Marrocos derrota Bélgica (2-0) e protagoniza outra surpresa no Mundial

Os gols de Abdelhamid Sabiri de falta (73) e de Zakaria Aboukhlal (90+2) levaram a seleção marroquina à liderança do Grupo F (4 pontos)

A Bélgica não conseguiu garantir a classificação às oitavas de final da Copa do Catar ao ser derrotada neste domingo por 2 a 0 pelo Marrocos, que agora está mais próximo de passar de fase graças a essa vitória no estádio Al Thumama.

Os gols de Abdelhamid Sabiri de falta (73) e de Zakaria Aboukhlal (90+2) levaram a seleção marroquina à liderança do Grupo F (4 pontos), um ponto à frente dos belgas, enquanto espera do resultado do duelo entre Croácia e Canadá.

