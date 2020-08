Marinho adota perfil discreto para ser mais que um ‘meme’ no Santos

PUBLICIDADE

Eder Traskini

Santos, SP

O atacante Marinho, do Santos, quer deixar o personagem famoso pelos “memes” para trás e ser lembrado pelo futebol que desempenha em campo, sendo, inclusive, o artilheiro santista na temporada.

O atacante tem recusado entrevistas no clube alvinegro e tenta focar apenas em jogar bem. Após retornar da lesão sofrida no primeiro jogo do ano, Marinho vem sendo o principal jogador da equipe, com cinco gols e duas assistências em seis partidas.

Famoso pelo meme “sabia não”, de quando atuava pelo Ceará, Marinho voltou a viralizar ao apelidar de “minimíssil aleatório” um gol marcado pelo Santos na temporada passada. No entanto, em algumas oportunidades após o episódio, o camisa 11 se recusou a nomear outros gols marcados e chegou a reclamar que precisa ser valorizado pelo que faz em campo, e não pelas brincadeiras.

Após marcar o terceiro tento da vitória do Santos sobre o Athletico-PR por 3 a 1 no último domingo (16), com direito a duas assistências do atacante, Marinho foi questionado novamente sobre o “nome do gol” e respondeu calmamente que estava “cansado de dar nomes a gols”.

Aos 30 anos e com bastante rodagem no futebol, Marinho fala em criar raízes desde que chegou à Vila Belmiro. Ele vem tomando posto de liderança no elenco e já chegou a cobrar publicamente o presidente José Carlos Peres por atrasos salariais.

Nesta quinta-feira (20), em confronto com o Sport, às 19h15, na Ilha do Retiro, Marinho seguirá sendo titular e aposta de gols. Quem também atuará são o goleiro João Paulo e o zagueiro Alex, que substituem Vladimir e Lucas Veríssimo, respectivamente, vetados pelo departamento médico.

SPORT

Maílson; Patric, Maidana, Adryelson e Sander; Willian Farias, Betinho e Jonatan Gómez; Rafael, Marquinhos e Elton. T.: Daniel Paulista

SANTOS

João Paulo; Pará, Alex Nascimento, Luan Peres e Felipe Jonatan; Alison, Diego Pituca e Carlos Sánchez; Marinho, Kaio Jorge e Soteldo. T.: Cuca

Estádio: Ilha do Retiro, em Recife (PE)

Horário: 19h15 desta quinta-feira (20)

Árbitro: José Mendonça da Silva Junior (PR)

Transmissão: pay-per-view

As informações são da FolhaPress