Mané Garrincha será palco para final do Candangão Feminino neste sábado

O Real Brasília e o Minas Brasília disputam neste sábado (7) a final do Candangão Feminino em jogo único, às 10h, no Estádio Mané Garrincha. Para ter acesso ao jogo, basta a doação de um pacote de absorvente. Ambos times chegam à final invictos. Pelo quinto ano consecutivo Real e Minas se enfrentaram na final.

As Minas buscam a vitória inédita contra as atuais campeãs desde 2019, quando as Leoas estrearam no campeonato. As duas equipes se enfrentaram na primeira fase do campeonato, em jogo que terminou em 1 a 1.

Trajetória para a final

Nos dias 23 e 30 de setembro foram disputadas as semifinais. O Real Brasília enfrentou o Cresspom e o Minas o Sobradinho.

O Real ganhou o primeiro jogo por 1 a 0, como visitante, no Estádio Rorizão, com gol de Carol Dantas. Na volta, no dia 30, as Leoas também levaram a melhor ganhando de 2 a 0, com Maiara marcando as duas vezes.

Já o Minas goleou o Sobradinho nos dois jogos, com o placar agregado de 10 a 2. As Minas mandaram o jogo de ida, que aconteceu no Estádio Chapadinha, e saíram na frente com dois gols de Karen, um de Verena e outro de Mayara. O Sobradinho diminuiu a diferença com dois gols marcados por Samia. Após a derrota de 4 a 2, o Sobradinho levou mais seis no Defelê, onde mandou o jogo de volta. Kathleen, Luana, De La Torre, Silvania, Milena e Karen Pelicari, duas vezes, foram as autoras da goleada.