Brasília recebe o Campeonato Brasileiro de Salto Sênior e Master

Grandes cavaleiros disputarão um lugar no pódio

A emoção está de volta à Federação Hípica de Brasília. Desta vez, é o badalado Campeonato Brasileiro de Salto Sênior e Master, promovido pela Confederação Brasileira de Hipismo, que começa no dia 28 e vai até 1º de outubro, nas categorias sênior, sênior especial, master, master A, master B e Top. Alguns dos maiores nomes do hipismo do país disputarão o campeonato. A entrada para assistir às acirradas competições é franca.

O presidente da Federação Hípica de Brasília, Almir Vieira, assinala que “a Federação está empenhada em proporcionar uma experiência única, com uma estrutura de primeira qualidade e um ambiente que reflete a grandiosidade do evento”. O campeonato atrai atletas de todo o Brasil.

O Campeonato Brasileiro de Salto Sênior e Master é um momento de celebração do hipismo, um esporte que combina elegância, técnica e paixão, diz Vieira. Ele ressalta que Brasília ocupa lugar de destaque no hipismo nacional, “pois aqui temos os melhores cavaleiros do Brasil” e as instalações da hípica também estão entre “os melhores clubes hípicos do país”.

Nas competições, domingo será o dia D das finais individuais do campeonato, tanto nas masters quanto nas seniores. Nas categorias sênior e sênior especial, estarão em disputa prêmios de R$ 20 mil e R$ 30 mil.

“Esse é um evento que une tradição e excelência esportiva. A expectativa é de que as competições sejam acirradas, com cavalos e cavaleiros ou amazonas disputando cada centímetro das pistas”, prevê Almir Vieira.

Programação

Na quinta-feira (28), as provas começam com saltos de 1 metro, às 10:00, com cronômetro, com a categoria master B. Esta e todas as outras provas do campeonato serão disputadas na pista de areia da hípica. Ainda na quinta, os cavalos vão “voar” a 1,40 metro a partir das 16:30, na disputa sênior com cronômetro.

Lances emocionantes também aguardam o público na sexta-feira (29), quando as provas começam com a final por equipes na categoria master B, às 8:00. O dia termina com a final por equipes sênior, quando os cavalos novamente vão saltar a 1,40 metro. Em ambas as provas, os cavalos farão dois percursos idênticos. Outra final por equipes seniores acontecerá às 14:00, também com saltos de 1,40 metro.

No sábado, haverá prova em master A, B, Top e masters finais por equipes, com saltos de até 1,30 metro. Após as provas de sexta e sábado, o público poderá se divertir ainda mais com shows exclusivos.

Serviço:

Campeonato Brasileiro de Saltos Sênior e Master

Data: 28 de setembro a 1º de outubro

Local: Sociedade Hípica de Brasília – SHIP, Área Especial Conjunto 8, Asa Sul

Horário: A partir das 8:00

Entrada: Gratuita

Classificação Indicativa: Livre