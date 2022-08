Manchester United leva 4 a 0 do Brentford no 1º tempo e passa vexame no Inglês

Ainda tentando se reforçar no mercado, o Manchester United terá ainda mais dificuldades para manter o astro Cristiano Ronaldo

O começo de Campeonato Inglês do Manchester United não poderia ser pior. O time de Erik ten Hag foi goleado por 4 a 0 pelo Brentford neste sábado e chegou a duas derrotas em dois jogos na competição, com seis gols sofridos e um marcado. Jogando em casa, no Brentford Community Stadium, em Londres, o Brentford precisou de apenas 35 minutos para fazer os quatro gols e definir o jogo.

Esta é a maior vitória do Brentford em sua curta história na Premier League. Após empate na estreia, o time soma quatro pontos e larga nas primeiras posições da tabela. Já o Manchester United tem a pior campanha após duas rodadas e fica em último.

Ainda tentando se reforçar no mercado, o Manchester United terá ainda mais dificuldades para manter o astro Cristiano Ronaldo em seu time nesta temporada. O português havia revelado vontade de deixar o time para poder disputar a Liga dos Campeões e o começo desastroso de campanha no Campeonato Inglês pode dificultar as negociações para tentar convencer o jogador a ficar.

O Manchester United teve 67% de posse de bola no primeiro tempo e o placar foi de 4 a 0 a favor do Brentford ao fim dos primeiros 45 minutos. O desastre do time de Erik ten Hag começou aos 10 minutos com um erro grosseiro de David De Gea. Da Silva finalizou fraco, mas o goleiro espanhol frangou feio no lance e levou o gol.

O time de Cristiano Ronaldo não conseguiu sair jogando e o Brentford aproveitou para pressionar. De Gea saiu jogando com Eriksen e o ex-jogador do Brentford foi facilmente desarmado para Mathias Jensen fazer 2 a 0 aos 18 minutos.

O terceiro gol veio aos 30, em jogada de bola área em que o baixinho Lisandro Martinez não chegou perto de impedir que o zagueiro Ben Mee empurrasse de cabeça para as redes. Para fechar o primeiro tempo com o 4 a 0, Toney partiu em contra-ataque aos 35 e tocou para Mbeumo invadir a área e finalizar com tranquilidade.

O técnico holandês Erik ten Hag executou três alterações para tentar consertar o setor defensivo no intervalo, trazendo Raphael Varane, Malacia e McTominay para os lugares de Martinez, Shaw e Fred, respectivamente. As mudanças deram mais energia para o Manchester, que melhorou em campo e colocou fim ao passeio do time mandante em campo.

A tabela não será fácil para o Manchester na próxima rodada. O time jogará em casa contra o Liverpool, atual vice-campeão, para tentar reagir e conquistar sua primeira vitória no torneio. Já o Brentford volta a campo para enfrentar o Fulham fora de casa.

Estadão Conteúdo