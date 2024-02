Manchester City entra na briga com Real Madrid por Mbappé, diz rádio

Segundo a rádio ‘Cadena SER’, o staff do jogador se encontrou com representantes do City em Manchester, antes da partida da Liga dos Campeões, na última quarta-feira

A ‘novela Mbappé’ ganhou mais um capítulo na Europa: de acordo com uma rádio da Espanha, representantes do jogador têm mantido contato com o Manchester City, que entrou na disputa com o Real Madrid pela contratação do astro francês.

Apesar do claro favoritismo do Real Madrid em contar com Mbappé, o City surge como um concorrente a altura na disputa pelo craque.

Segundo a rádio ‘Cadena SER’, o staff do jogador se encontrou com representantes do City em Manchester, antes da partida da Liga dos Campeões, na última quarta-feira.

A rádio informou que, apesar de a mãe do jogador, Fayza Lamari, ser a representante oficial, o camisa 7 do PSG tem outros três intermediários.

Foram esses terceiros que se reuniram com o City, mas também mantém contato com o Real Madrid, provável destino do jogador.

Grande rival pelo posto de primeira força da Europa, o City planeja dificultar a vida do Real Madrid e tentar levar o ‘Tartaruga Ninja’ para a Inglaterra.

