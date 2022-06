‘Mais leve’, Flamengo se reaproxima da torcida antes de jogo contra o Galo

O time entra em campo neste domingo (19) contra o Atlético-MG, no Mineirão, em Belo Horizonte (MG), às 16h, pela 13ª rodada do brasileirão

A vitória sobre o Cuiabá mostrou um clima diferente no Flamengo e deu indícios de que a parceria com a arquibancada pode ser retomada às vésperas de uma sequência importante na temporada. O cenário é diferente das últimas semanas, quando a pressão e os protestos tinham se tornado rotina, independente dos resultados nas quatro linhas.

Agora, o time se prepara para entrar em campo neste domingo (19) contra o Atlético-MG, no Mineirão, em Belo Horizonte (MG), às 16h, pela 13ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Mesmo com os testes do recém-chegado Dorival Júnior, o desempenho contra o Cuiabá foi melhor e a vitória um pouco mais convincente, mesmo diante da fragilidade do adversário.

Em meio a isso, a torcida do Flamengo acompanhava o ritmo do elenco e ditava a sintonia do clima.

Antes de a bola rolar, houve pedido por “respeito e comprometimento”. No apito final, os aplausos tomaram conta do Maracanã.

O resultado afasta o Flamengo da zona do rebaixamento do Campeonato Brasileiro. São 15 pontos em 12 rodadas, o que rende, momentaneamente, a nona colocação.

O triunfo, após três derrotas consecutivas e semanas conturbadas, aconteceu em momento que pode ser a virada de chave do clube.

Daqui em diante, o Flamengo encara o Atlético-MG, pelo Brasileiro e pela Copa do Brasil, o América-MG em casa, os jogos de ida e volta contra o Tolima, da Colômbia, pela Libertadores, e o Santos fora de casa neste meio do caminho.

“A equipe teve uma postura diferente, modificando alguns comportamentos, partindo para cima, e conquistando o caminho dos gols. Não pode ser diferente. Conhecemos bem a equipe do Atlético-MG, todos sabemos o nível que se encontra, talvez o momento não seja próximo, mas semelhante ao que vivíamos. Equipes desse nível são altamente cobradas e sentem enormes dificuldades quando as coisas não dão certo. O que se passa lá não é diferente do que se passa aqui. Em jogos assim, é natural que precisamos ter alguns cuidados. Continuarmos buscando essa recuperação e de repente, encontrar um caminho rapidamente, porque é uma competição que não deixa você ficar lamentando ou comemorando algum resultado. Na sequência já teremos um problema a enfrentar”, disse o treinador.

O apoio de mais de 40 mil torcedores foi celebrado por Dorival. A vitória marcou o retorno do técnico ao estádio que já foi sua casa em outras duas oportunidades.

O elenco se apresentou nesta quinta-feira (16) no Ninho do Urubu e iniciou a preparação para o próximo jogo. O clube carioca confirmou que o atacante Bruno Henrique sofreu uma lesão multiligamentar, na partida contra o Cuiabá, e ainda passará por exames para definir o tratamento. O zagueiro David Luiz, substituído na última rodada, também teve lesão confirmada, e desfalca o time neste domingo. O lateral-direito Isla recebeu uma proposta do Universidad Católica, do Chile, e foi liberado pelo Flamengo, conforme informado pelo ge e confirmado pelo UOL Esporte.

Em compensação, o zagueiro Rodrigo Caio vem treinando normalmente com o time, e deve estar à disposição de Dorival.

Uma provável escalação inicial do Flamengo tem: Diego Alves; Matheuzinho, Léo Pereira (Rodrigo Caio), Pablo e Ayrton Lucas; João Gomes, Andreas, Arrascaeta e Everton Ribeiro (Diego); Vitinho e Gabigol.

O Atlético-MG, por sua vez, entra em campo buscando um revés após chegar a quatro jogos sem vencer.

Pressionado, o técnico Turco Mohamed precisa da vitória para recuperar a confiança e ajudar o clube a se aproximar do G4 -o time mineiro ocupa a sexta posição, somando 18 pontos.

Para a partida deste domingo, o técnico poderá contar com os volantes Allan e Jair, que voltam de suspensão, e com o zagueiro Igor Rabello, que foi liberado na última rodada para acompanhar o nascimento do time. Por outro lado, Sávio, que recebeu diagnóstico de Covid-19 na terça-feira (14), é dúvida, enquanto o meia Zaracho segue em recuperação.

Uma provável escalação inicial do time mineiro tem: Everson; Mariano, Nathan Silva, Alonso e Arana; Allan, Jair e Nacho; Vargas (Ademir), Keno e Hulk.

Estádio: Mineirão, em Belo Horizonte (MG)

Horário: Às 16h (de Brasília) deste domingo (19)

Árbitro: Raphael Claus (Fifa/SP)

VAR: Pablo Ramon Gonçalves Pinheiro (RN)

Transmissão: TV Globo e Premiere

