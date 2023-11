Maior evento de ciclismo do Brasil abre inscrições para próxima edição

O evento acontecerá de 19 a 21 de abril, no icônico cartão postal do Distrito Federal, a Torre de TV Digital de Brasília

Os entusiastas do ciclismo já podem se inscrever para o Brasília Bike Camp 2024. Considerado o maior evento de bicicletas do Brasil, a competição promete oferecer três dias de pura diversão com emocionantes competições e entretenimento para toda a família. O evento acontecerá de 19 a 21 de abril, no icônico cartão postal do Distrito Federal, a Torre de TV Digital de Brasília.

As inscrições para o Brasília Bike Camp 2024 podem ser feitas no Instagram @brasiliabikecamp. Elas já estão disponíveis no primeiro lote com o valor promocional de R$ 129,90, que pode ser parcelado em até 4 vezes no cartão de crédito.

A organização espera repetir o sucesso de adesões com ciclistas de todo o país e de todos os níveis. O produtor do Brasília Bike Camp, Marcelo Moita, destaca que o evento é mais do que apenas uma competição. “Vamos celebrar mais uma edição da cultura do ciclismo, que une pessoas de todas as idades e níveis de habilidade”, afirma.

Além disso, o Brasília Bike Camp oferecerá toda a infraestrutura para as famílias, incluindo uma série de atrações, como shows ao vivo, uma praça de alimentação repleta de delícias gastronômicas, um espaço para as crianças se divertirem e palestras educativas sobre ciclismo, turismo e educação no trânsito.